Mara Răducanu
30 oct. 2025, 11:31, Actualitate
Galerie Foto 5

Tragedia de la Colectiv rămâne pentru România o rană care nu se va închide niciodată. Care va supura ori de câte ori incompetența și lipsa profesionismului vor puDurere. Tristețe. Lacrimi. Speranțe care s-au făcut scrum într-o noapte care a îngenuncheat o Românie întreagă. O noapte în care au ars la propriu destinele a 65 de oameni, lăsând o tragedie colectivă în sufletele celor i-au cunoscut și i-au iubit. Victimele tragediei petrecute în urmă cu un deceniu la Colectiv au fost pomenite joi, în faţa fostului club. Slujba de pomenire a fost oficiată de la ora 10:30, în zona de acces Fabrica Pionerul – Parcul Bucur din Sectorul 4, de către un sobor de preoţi de la cimitirele de stat, condus de părintele Gheorghe Dilirici, informează Agenţia Basilica a Patriarhiei Române. Astfel de pomeniri au fost săvârşite regulat din 2015.

Zece ani de la Colectiv, tragedia care a îngenuncheat România

Cum arată România la zece ani după Colectiv?

Deși au trecut zece ani, autoritățile recunosc că sistemul medical ar fi depășit din nou dacă s-ar repeta o tragedie similară. Cu alte cuvinte, la zece ani distanță, România anului 2025 nu pare să fi schimbat prea multe lucruri dintre cele care au ars la propriu destinele unor oameni. Sistemul medical este în continuare depășit, iar promisiunile politicienilor vremelnici au rămas doar la stadiul de „vom face.”

Astăzi se împlinește un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, cea mai mare tragedie din România post-decembristă, în care 65 de tineri au murit și zeci trăiesc și astăzi cu traume fizice și emoționale.

Un număr de 65 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma incendiului din 30 octombrie 2015 de la clubul bucureştean Colectiv din Capitală. La momentul izbucnirii incendiului, în club se aflau aproximativ 500 de persoane, dintre care peste 140 au fost spitalizate.

Printre victime s-au numărat artiști, fotografi, jurnaliști, olimpici și studenți, oameni aflați la concertul trupei Goodbye to Gravity care își lansa albumul „Mantras of War”. Ultima victimă a murit la un an și nouă luni după incendiu, ridicând bilanțul total la 65.

Zece ani de la Colectiv, tragedia care a îngenuncheat România

ÎCCJ a decis reluarea anchetei în Dosarul Colectiv 2

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis, în martie 2025, ca ancheta în Dosarul Colectiv 2 să fie reluată. În acest dosar, procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul bucureştean. Dosarul fusese clasat în vara anului 2024 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pe 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, asistând la concertul trupei rock Goodbye to Gravity. La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, focul extinzându-se rapid în câteva secunde.

Sursă foto: Gândul

