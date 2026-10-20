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Amendă record de 100.000 de lei pentru poluarea cu cenușă de la Termocentrale Craiova

Elena Ailuţoaei
Amendă record de 100.000 de lei pentru poluarea cu cenușă de la Termocentrale Craiova
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Comisarii Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatul Județean Dolj au amendat Termocentrale Craiova pentru poluarea cu cenușă. Garda de Mediu a constatat deficiențe majore de etanșeitate la cazanele 1 și 2 ale SE Craiova, precum și la morile aferente. Problemele pot duce la dispersia cenușii în incinta termocentralei și la afectarea calității aerului.

„A fost efectuat un control de fond la operatorul economic SE Craiova SA, în urma sesizărilor primite online și a informațiilor apărute în mass-media, dar și în cadrul acțiunii de control planificate anual. Verificările au vizat instalațiile de la Bariera Vâlcii 195 și depozitul Valea Mănăstirii. În urma inspecției, au fost constatate deficiențe majore de etanșeitate la cazanele nr. 1 și nr. 2, precum și la morile aferente acestora, situații care pot favoriza dispersia cenușii în incinta termocentralei și afectarea calității aerului”, spun comisarii Gărzii de Mediu.

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Amendă record de 100.000 de lei pentru poluarea cu cenușă de la Termocentrale Craiova

Amendă record de 100.000 de lei pentru poluarea cu cenușă de la Termocentrale Craiova

A fost aplicată o amendă de 100.000 de lei

Pentru neluarea măsurilor necesare și suficiente în vederea prevenirii spulberărilor, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 100.000 de lei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Totodată, au fost stabilite măsuri pentru realizarea intervențiilor tehnice necesare reducerii spulberărilor de cenușă din incinta termocentralei. Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Dolj urmărește respectarea obligațiilor de mediu și aplică măsurile legale atunci când sunt constatate neconformități, pentru protejarea mediului și a sănătății populației.

Incident cu repetiție

Nu este prima oară când are loc un astfel de incident în 2026. În luna iulie, locuitorii din Craiova au reclamat nori de fum și praf proveniți de la termocentrală. Cenușa a ajuns în curți și în grădini, iar oamenii au cerut verificări și măsurători ale emisiilor. Un localnic spunea că ajunge de trei ori pe an la medic pentru a-i fi scoasă cenușa din ochi.

În septembrie, aproape 200 de locuitori din Bariera Vâlcii și din împrejurimi au dat în judecată Primăria Craiova și mai multe instituții de mediu. Aceștia reclamă poluarea cu cenușă provenită de la termocentrală și susțin că reziduurile le-au afectat sănătatea. Situația a persistat și în octombrie.

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