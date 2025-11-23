Amenzi serioase pentru comercianţii care nu vor să înlocuiască produsele deteriorate. Nicuşor Dan a promulgat legea

Preşedintele Nicuşor Dan acţionează şi pe partea de protecţie a consumatorilor. Duminică a anunţat promulgarea unei legi prin care comercianţii care nu înlocuiesc produsele deteriorate pot fi amendaţi cu sume între 5.000 şi 25.000 de lei.

Începând cu 23 noiembrie 2025, va intra în vigoare Legea 190/2025 care modifică ordonanța, astfel încât să includă amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în termenul specificat, de 30 de zile.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție. Această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor„, anunţă preşedintele Nicuşor Dan.

În urmă cu doi ani, la începutul lunii iulie, Guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare.

Inițiatorii recentei Legi 190/2025, publicată zilele trecute în Monitorul Oficial și care se aplică din 23 noiembrie, pornesc de la constatarea că drumul de la buna intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alertă alimentară europeană, ignorată în România. Somon, creveţi şi fructe de mare infestate cu Listeria sunt în continuare vândute de o firmă românească

Cum a scăpat LIDL de o amendă primită pentru că își trata clienții cu ocaua mică. Românii, păcăliți să plătească mai mult