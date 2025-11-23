Prima pagină » Actualitate » Amenzi serioase pentru comercianţii care nu vor să înlocuiască produsele deteriorate. Nicuşor Dan a promulgat legea

Amenzi serioase pentru comercianţii care nu vor să înlocuiască produsele deteriorate. Nicuşor Dan a promulgat legea

Luiza Dobrescu
23 nov. 2025, 12:43, Actualitate
Amenzi serioase pentru comercianţii care nu vor să înlocuiască produsele deteriorate. Nicuşor Dan a promulgat legea

Preşedintele Nicuşor Dan acţionează şi pe partea de protecţie a consumatorilor. Duminică a anunţat promulgarea unei legi prin care comercianţii care nu înlocuiesc produsele deteriorate pot fi amendaţi cu sume între 5.000 şi 25.000 de lei. 

Începând cu 23 noiembrie 2025, va intra în vigoare Legea 190/2025 care modifică ordonanța, astfel încât să includă amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în termenul specificat, de 30 de zile.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție.

Această modificare asigură aplicarea corectă a drepturilor prevăzute de lege și întărește protecția consumatorilor„, anunţă preşedintele Nicuşor Dan.

În urmă cu doi ani, la începutul lunii iulie, Guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare.

Inițiatorii recentei Legi 190/2025, publicată zilele trecute în Monitorul Oficial și care se aplică din 23 noiembrie, pornesc de la constatarea că drumul de la buna intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alertă alimentară europeană, ignorată în România. Somon, creveţi şi fructe de mare infestate cu Listeria sunt în continuare vândute de o firmă românească

Cum a scăpat LIDL de o amendă primită pentru că își trata clienții cu ocaua mică. Românii, păcăliți să plătească mai mult

Citește și

INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
EVENIMENT Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
18:26
Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
FOTO Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
17:05
Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
16:38
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
CONTROVERSĂ Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
16:36
Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
ȘTIINȚĂ Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
16:10
Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
FLASH NEWS Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”
21:46
Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”