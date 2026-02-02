Andreea Bălan spune tot. Pe cine ar evita la o petrecere și ce vedete consideră că sunt toxice

Andreea Bălan, în vârstă de 41 de ani, a spus foarte clar ce gândește despre unele dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz.



Andreea Bălan a fost prezentă în platoul emisiunii ”La Măruță”, de la Pro TV, unde a participat la rubrica sosurilor iuți. Vedeta a răspuns celor mai incomode întrebări, dezvăluind, printre altele, ce vedetă ar evita la o petrecere și de ce, dar și ce vedete consideră că sunt toxice, conform protv.ro.

Întrebare: Numește vedeta din România pe care ai evita-o la o petrecere și de ce!

Răspuns: Alina Pușcaș! Odată ce am fost o mare familie, a vorbit urât de mine apoi.

Întrebare: Cine din industria muzicală crezi că te-a subestimat cel mai mult la un moment dat?

Răspuns: Elena Cârstea, m-a aruncat în piscină acum 20 de ani.

Întrebare: Ce are Ilona Brezoianu în plus față de tine? Dacă ar fi să dai un singur motiv real pentru care Ilona e acolo și tu nu mai ești, care ar fi?

Răspuns: Ea are actoria! E actriță! Problema a fost cu producătoarea! Eu nu m-am mai înțeles cu acea producătoare! Ceilalți sunt victime colaterale! Ilona nu are nicio treabă! Deși eu sunt de părere că dacă aduci pe cineva ăn juriu să fie brand!

Întrebare: Pe cine ai numi „cea mai toxică vedetă” din showbiz-ul românesc?

Răspuns: Raluca Bădulescu și Iulia Albu, prietenele mele, că ele nu s-au gândit la alte persoane când au vorbit de ele. M-au tot criticat, nu au fost atente dacă am evoluat, nu și-au adaptat narativa.

Întrebare: Dacă ai putea să retragi un nume din industria muzicală românească, cine ar fi și de ce?

Răspuns: Sillvia Dumitrescu, e prietena cu Elena Cârstea. Acu’, na, ce vrei să zic?

Întrebare: Spune numele autorului/autoarei celei mai „dureroase trădări” pe care ai simțit-o în industria divertismentului!

Răspuns: Nu există, am fost trădată doar în viața personală.

Întrebare: Într-un mod sincer, cui ai dori să îi ceri public scuze și de ce?

Răspuns: Cristi Iacob! Lui vreau!

Întrebare: Spune sincer: cine a muncit mai mult pentru succesul Andre: Andreea Bălan sau Andreea Antonescu?

Răspuns: Andreea Bălan! Normal că m-am ales pe mine! Mă aleg pe mine în orice situație!

Andreea Bălan se pregătește de nuntă

Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020.

De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu tenismenul Victor Cornea. Cei doi urmează să se căsătorească. Nunta lor va avea loc în data de 10 mai 2026, pe malul lacului Buftea.