Ipocrizia devine marcă înregistrată USR. Dan Barna, care a semnat moțiunea AUR pentru demiterea guvernului Cîțu, critică asocierea PSD-AUR

Dan Barna, europarlamentar al USR, critică Partidul Social Democrat, pe motiv că a colaborat cu AUR pe moțiunea de cenzură împotriva lui premierului Bolojan. Amintim că tot Barna este cel care a semnat moțiunea AUR pentru demiterea guvernului Cîțu în 2021, pe vremea când era președintele USR Plus.

„Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la București

Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi rețeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns și mai înfricoșător decât până ieri”, transmite Barna într-o postare pe Facebook.

Barna critică PSD-ul, după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

„În urmă cu o lună, socialiștii europeni îi spuneau clar și răspicat lui Grindeanu: fără alianțe cu extremiștii. Mai mult, dădeau comunicat de presă comun în care își asumau că „împreună, PES și PSD resping categoric orice alianță cu extrema dreaptă, angajându-se în schimb la un guvern stabil, pro-european care susține cu rigurozitate aceste principii democratice”.

De atunci, PSD a dinamitat „guvernul stabil, pro-european”, și-a retras miniștrii din Guvern, dar și-a lăsat pilele și amantele pe posturi, și a anunțat că depune moțiune de cenzură comună cu AUR împotriva Executivului Bolojan”, mai preciează USR-istul.

Dan Barna, împotriva unei eventuale guvernări PSD-AUR

„Și bomboana pe coliva României: Marian Neacșu a spus alături de Petrișor Peiu, întrebat de presă dacă urmează o guvernare PSD-AUR, că „orice drum începe cu primul pas”.

Factual are dreptate, orice drum începe cu primul pas. Ce nu spun Neacșu și PSD în ansamblul său e că drumul pe care și-l doresc duce fix la groapă”, precizează Barna.

Dan Barna a susținut moțiunea AUR împotriva lui Florin Cîțu

În septembrie 2021, Dan Barna, lider USR Plus, a susținut moțiunea de cenzură inițiativa AUR împotriva fostului premier Florin Cîțu.

Claudiu Târziu, co-preşedintele AUR, la acea vreme, s-a declarat mulțumit de sprijinul URS Plus față de moţiunea de cenzură.

„Ne bucurăm să vedem că cei de la USR au lăsat orice orgoliu departe şi susţin acest text care ne aparţine în mare parte”, declara, la acel moment Claudiu Târziu.

