Ipocrizia devine marcă înregistrată USR. Dan Barna, care a semnat moțiunea AUR pentru demiterea guvernului Cîțu, critică asocierea PSD-AUR

Ruxandra Radulescu
Dan Barna, europarlamentar al USR, critică Partidul Social Democrat, pe motiv că a colaborat cu AUR pe moțiunea de cenzură împotriva lui premierului Bolojan. Amintim că tot Barna este cel care a semnat moțiunea AUR pentru demiterea guvernului Cîțu în 2021, pe vremea când era președintele USR Plus.

„Ipocrizia PSD: Căsătorit cu Partidul Socialist European la Bruxelles, dar cu amanta AUR la București
Cât de mult poate să deranjeze la buzunarul de partid un guvern reformist? Cât de adâncă poate fi rețeaua toxică a PSD în fiecare cotlon al statului român? Aceste întrebări au începând de azi un răspuns și mai înfricoșător decât până ieri”, transmite Barna într-o postare pe Facebook.

Barna critică PSD-ul, după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

„În urmă cu o lună, socialiștii europeni îi spuneau clar și răspicat lui Grindeanu: fără alianțe cu extremiștii. Mai mult, dădeau comunicat de presă comun în care își asumau că „împreună, PES și PSD resping categoric orice alianță cu extrema dreaptă, angajându-se în schimb la un guvern stabil, pro-european care susține cu rigurozitate aceste principii democratice”.

De atunci, PSD a dinamitat „guvernul stabil, pro-european”, și-a retras miniștrii din Guvern, dar și-a lăsat pilele și amantele pe posturi, și a anunțat că depune moțiune de cenzură comună cu AUR împotriva Executivului Bolojan”, mai preciează USR-istul.

Dan Barna, împotriva unei eventuale  guvernări PSD-AUR

„Și bomboana pe coliva României: Marian Neacșu a spus alături de Petrișor Peiu, întrebat de presă dacă urmează o guvernare PSD-AUR, că „orice drum începe cu primul pas”.
Factual are dreptate, orice drum începe cu primul pas. Ce nu spun Neacșu și PSD în ansamblul său e că drumul pe care și-l doresc duce fix la groapă”, precizează Barna.

Dan Barna a susținut moțiunea AUR împotriva lui Florin Cîțu

În septembrie 2021, Dan Barna, lider USR Plus, a susținut moțiunea de cenzură inițiativa AUR împotriva fostului premier Florin Cîțu.

Claudiu Târziu, co-preşedintele AUR, la acea vreme, s-a declarat mulțumit de sprijinul URS Plus față de  moţiunea de cenzură.

„Ne bucurăm să vedem că cei de la USR au lăsat orice orgoliu departe şi susţin acest text care ne aparţine în mare parte”, declara, la acel moment Claudiu Târziu.

REACȚIE Ce spune Ciprian Șerban (PSD), fost ministru al Transporturilor, despre un Guvern format din AUR și social-democrați: „Noi avem un singur scop"
ULTIMA ORĂ Noi stenograme din ședința în care PSD a decis să depună moțiunea anti-Bolojan: „USR a semnat cot la cot moțiuni cu AUR. Acum sunt lupii moraliști / „Nu contează culoarea pisicii, ci să prindă șoareci"
VIDEO Ion Cristoiu comentează moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva lui Bolojan: „Nu mă așteptam. Un moment istoric"
ULTIMA ORĂ Grindeanu le cere secretarilor de stat și prefecților PSD să-și prezinte demisiile înainte de moţiunea de cenzură
SURSE Unanimitate în ședința PSD. Social-democrații merg mai departe cu moțiunea de cenzură
FLASH NEWS George Simion nu exclude alianța cu PSD: „Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte"
ADVERTORIAL Cum sunt înregistrate proprietățile pentru care documentele sunt incomplete
Cum sunt înregistrate proprietățile pentru care documentele sunt incomplete
ECONOMIE Rezervele de valută ale BNR au crescut cu 2 miliarde de euro. Ce „muniție" de apărare a leului are Isărescu
ENERGIE Sebastian Burduja la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026", ediția a IV-a: „România este într-o poziție mult mai bună decât acum câțiva ani"
ECONOMIE Prețuri carburanți luni, 27 aprilie 2026. Benzina s-a scumpit din nou în România. Unde găsești cea mai ieftină motorină
ENERGIE Cristian Bușoi la conferința Gândul „ENERGY NOW 2026", ediția a IV-a: "Suntem într-un moment în care mizele europene ale României sunt mai importante ca niciodată"
FLASH NEWS Trump a convocat o „reuniune de criză" pe tema Iranului. Principalii consilieri de securitate, chemați la Casa Albă
