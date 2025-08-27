Angajatul unei companii aflate sub tutela Ministerului Energiei, acuzat că a DELAPIDAT peste 300.000 de lei

Un economist din cadrul companiei Medserv Min, unde acţionar majoritar este Complexul Energetic Oltenia, a fost reţinut sub acuzaţia de delapidare, fiind suspectat că a transferat peste 300.000 de lei din banii societăţii în conturile unor apropiaţi de-ai săi.

„La data de 26 august a.c., poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, în baza probatoriului administrat într-un dosar penal, au dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore şi introducerii în arestul IPJ Gorj a unui bărbat de 52 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuit de săvârşirea infracţiunii de delapidare”, arată, miercuri, oficialii Poliţiei judeţene Gorj.

Potrivit cercetărilor, bărbatul, în calitate de economist în cadrul unei societăți pe acțiuni cu capital majoritar de stat, sub autoritatea publică tutelară a Ministerului Energiei, și-ar fi însușit suma totală de 331.700 lei, pe care ar fi transferat-o, prin 16 transferuri bancare, din contul curent al societății, în contul unor persoane fizice, urmărind obținerea unor avantaje de natură financiară.

Polițiștii de investigații economice continuă cercetările, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea tuturor măsurilor legale.

