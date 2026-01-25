Calcul complet. Ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona și de salariul actual, din 2026

Gândul îți spune ce pensie vei primi, în funcție de anul în care te vei pensiona și de salariul actual, din acest an.

Este vorba de estimări pentru mai multe variante de ani de pensionare (din 2027, până în 2051), și pentru mai multe scenarii salariale actuale (3.000 lei. 4.000 lei, 5.000 lei, 7.500 lei și 10.000 lei), luând în calcul o creștere progresivă a VPR (indexare cu inflația) și acumularea punctelor de stabilitate pentru fiecare an de muncă suplimentar.

Pentru calcul, am menținut pragul de impozitate de 3.000 lei, iar dacă în viitor acest prag va fi indexat cu inflația, sumele nete vor fi puțin mai mari.

În ceea ce privește puterea de cumpărare, deși în anul 2051 o pensie de 15.245 lei pare foarte mare, ei bine trebuie ținut cont de faptul că această este ajustată cu o inflație prognozată. Suma respectivă, probabil, va fi echivalentul de astăzi al unei sume de 5.000-6.000 lei.

Iată calculul complet:

