ANM a emis cod galben de ceață în 10 județe. În ce zone vizibilitatea scade sub 50 de metri

11 nov. 2025, 08:32, Actualitate
Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, 11 noiembrie, atenționări cod galben de ceață pentru 10 județe din România.

Fenomenul reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Județele unde va fi ceață densă

Avertizările meteorologice vizează localități din județele Constanța, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Gorj și Botoșani, până la ora 9.00. Ceața reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

În județele vestice, ceața afectează orașe importante precum Oradea, Timișoara, Arad, Lugoj, Salonta și Marghita. În județele Arad, Bihor și Timiș sunt sub avertizare, tot până la ora 9.00, zeci de localități. Ceața s-a instalat și în localitățile Tălmaciu, Racovița, Turnu Roșu și Boița din județul Sibiu și persistă până la ora 7.00.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt înregistrate autostrăzi sau drumuri naționale cu circulația oprită ca urmare a vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice.

Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe șosele din județele: Arad, Bihor, Botoșani, Cluj, Gorj, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Timiș.

Pe autostrăzile adiacente Capitalei, respectiv A 0, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța și A 3 București – Ploiești, circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil umed, în condiții de ploaie ușoară pe alocuri.

Aglomerație la toate intrările în București

Valorile de trafic sunt în creștere în zona marilor aglomerări urbane, iar la intrările în București se circulă în condiții de aglomerație pe DN 1 dinspre Otopeni, DN 1A dinspre Mogoșoaia, pe DN 6 dinspre Bragadiru și DN 7 dinspre Chitila.

De asemenea, este trafic intens și pe autostrada A 1 București – Pitești, pe sectorul Ciorogârla – București, precum și pe Centura Capitalei, în zona localităților Bragadiru, Chiajna, Chitila, Otopeni, Pantelimon și Popești – Leordeni.

