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Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul

Se întorc ploile după zilele caniculare. Unde sunt așteptate averse și descărcări electrice. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
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Meteorologii anunță o zi cu vreme în general frumoasă și temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării. Totuși, în anumite regiuni sunt posibile ploi slabe și descărcări electrice, iar la munte vântul va avea rafale care pot ajunge la 70 km/h. În București nu sunt așteptate, momentan, ploi, iar temperatura maximă va urca până la 31-32 de grade.

Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării

Vremea va fi în general frumoasă și va continua să se încălzească, cu excepția zonelor nordice și a sudului Moldovei, unde, pe alocuri, valorile termice vor scădea.

”În prima parte a zilei, cerul va prezenta înnorări temporare, iar local vor fi averse și ploi slabe la munte și pe arii restrânse în Crișana, Transilvania, Moldova, Dobrogea, precum și în nordul Olteniei și al Munteniei. Ploile pot fi însoțite, izolat, de descărcări electrice. Spre seară și pe timpul nopții, cerul va deveni mai mult senin”, au transmis reprezentanții ANM, pentru Gândul.

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Cum se prezintă vremea în țară, la ora 10:00. Foto: ANM

Sunt așteptate rafale de până la 70 km/h la munte

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă în zona montană înaltă sunt așteptate rafale mai intense, care pot ajunge la 60-70 km/h. În nord-vestul și centrul țării, vitezele vântului vor fi mai reduse, cu rafale de aproximativ 35-45 km/h.

”Temperaturile maxime se vor situa între 23 de grade în sudul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Moldovei. Astfel, diferențele termice dintre regiuni vor fi semnificative, în contextul procesului de încălzire prognozat pentru cea mai mare parte a țării”, au mai transmis reprezentanții ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală nu sunt, momentan, așteptate ploi. Vremea va fi frumoasă, cu cer variabil în prima parte a zilei, urmând ca acesta să devină mai mult senin. Vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 31-32 de grade Celsius.

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