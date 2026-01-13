Prima pagină » Actualitate » Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”

Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”

13 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”
Galerie Foto 15
Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor

Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre viața sa de zi cu zi. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”, a afirmat artista.

Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România.

Anna Lesko este mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume din povestea de dragoste pe care vedeta a trăit-o cu Adrian Neniță, alias DJ Vinnie, de care artista s-a separat. Anna Lesko nu a fost niciodată măritată. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au despărțit în 2019, după opt ani de relație.

Anna Lesko a oferit detalii despre viața sa de zi cu zi și despre activitățile și pasiunile pe care le are într-un interviu pentru revista Viva.

Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”Am săptămâna organizată pe zile și ore”

”Pe mine pasiunile mele, respectiv craftul, pictatul, mă încarcă. Uite, de exemplu, eu de vreo trei ani creez jucării pentru brad. Încep din iunie să le realizez, cu tot dragul. Pe mine această acțiune mă repoziționează în femininul meu. Pentru că, în rest, eu îl cresc pe Adam, îl educ, am și cariera mea… Tatăl lui face și el ce poate pe partea lui, eu pe a mea. Pictura, craftul mă pun pe picioare, mă regăsesc în ele, îmi țin vie inspirația”, a explicat Anna Lesko.

”Citesc, da. Pentru că trebuie neapărat. Socializez mai puțin, și atunci citesc mai mult, îmi place mult psihologia și îmi plac documentarele. Dar nu petrec foarte mult timp în fața televizorului, pentru că pictura, craftul și tot ce se petrece în casă îmi ocupă foarte mult timp. Am săptămâna organizată pe zile și ore, pentru că, de când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate: călcat, spălat, aspirat, mâncare, rețete. Și știm foarte bine ce înseamnă să gătești, să pui masa, să faci curat după, să speli și tot așa. Iar copilul te ia de proaspătă și nu vreau să-i arăt că fac ceva din obligație, împinsă. Îi mai spun că sunt obosită, dar nu mă plâng”, a mai spus artista.

Recomandarea video

Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Maia Sandu, acuzată de trădare. Socialiștii lui Igor Dodon cer anchetă penală după declarațiile despre unirea cu România
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Știați că există șerpi „dreptaci”?
CONTROVERSĂ Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE
15:52
Teatrul absurdului în Minneapolis: ofițerii anti-imigrație se luptă cu localnicii. Două state SUA democrate vor să oprească ICE
CONTROVERSĂ Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară
15:44
Procuratura din Coreea de Sud cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk-yeol, care a încercat să dea o lovitură de stat militară
NEWS ALERT Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
15:41
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, „analizează” dacă să o dea în judecată pe Emilia Șercan, după articolul în care îl acuză de plagiat
EXCLUSIV Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
15:38
Cum au încercat Horațiu Potra, fiul și nepotul acestuia să înduplece instanța Curții de Apel București să le schimbe măsura arestului preventiv. Motivarea judecătorului
CONTROVERSĂ Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului
15:19
Ce mesaj i-a dat China lui Mark Zuckerberg, șeful Facebook. Chinezii au luat la ochi compania miliardarului
DEZVĂLUIRI Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda
15:15
Congresmenii americani planifică o vizită în Danemarca, în timp ce Trump continuă să amenințe Groenlanda

Cele mai noi

Trimite acest link pe