Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”

Cântăreața Anna Lesko, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre viața sa de zi cu zi. ”De când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate”, a afirmat artista.



Anna Lesko este una dintre cele mai senzuale apariții de pe scena muzicală din România.

Anna Lesko este mamă singură. Fiul ei, Adam, a venit pe lume din povestea de dragoste pe care vedeta a trăit-o cu Adrian Neniță, alias DJ Vinnie, de care artista s-a separat. Anna Lesko nu a fost niciodată măritată. Anna Lesko și DJ Vinnie s-au despărțit în 2019, după opt ani de relație.

Anna Lesko a oferit detalii despre viața sa de zi cu zi și despre activitățile și pasiunile pe care le are într-un interviu pentru revista Viva.

Anna Lesko, dincolo de lumina reflectoarelor. ”Am săptămâna organizată pe zile și ore”

”Pe mine pasiunile mele, respectiv craftul, pictatul, mă încarcă. Uite, de exemplu, eu de vreo trei ani creez jucării pentru brad. Încep din iunie să le realizez, cu tot dragul. Pe mine această acțiune mă repoziționează în femininul meu. Pentru că, în rest, eu îl cresc pe Adam, îl educ, am și cariera mea… Tatăl lui face și el ce poate pe partea lui, eu pe a mea. Pictura, craftul mă pun pe picioare, mă regăsesc în ele, îmi țin vie inspirația”, a explicat Anna Lesko.

”Citesc, da. Pentru că trebuie neapărat. Socializez mai puțin, și atunci citesc mai mult, îmi place mult psihologia și îmi plac documentarele. Dar nu petrec foarte mult timp în fața televizorului, pentru că pictura, craftul și tot ce se petrece în casă îmi ocupă foarte mult timp. Am săptămâna organizată pe zile și ore, pentru că, de când nu mai am ajutor în casă, de vreo șapte ani, le fac pe toate: călcat, spălat, aspirat, mâncare, rețete. Și știm foarte bine ce înseamnă să gătești, să pui masa, să faci curat după, să speli și tot așa. Iar copilul te ia de proaspătă și nu vreau să-i arăt că fac ceva din obligație, împinsă. Îi mai spun că sunt obosită, dar nu mă plâng”, a mai spus artista.