Aparatele electrocasnice pe care să nu le conectezi niciodată la un prelungitor. Greșeala majoră care poate provoca scurtcircuit și incendiu în casă

Iată care sunt aparatele electrocasnice pe care să nu le conectezi niciodată la un prelungitor, acasă. Poate fi o greșeală majoră în urma căreia poate să apară un incendiu sau un scurtcircuit. Vezi mai jos, în articol, detaliile.

Există câteva greșeli în urma cărora gospodăria unei persoane poate fi pusă în pericol. De data aceasta, este vorba despre modul în care sunt folosite prelungitoarele și ce ar trebui să eviți, pentru a nu provoca un scurtcircuit sau un incendiu în casă.

Utilizarea unui prelungitor poate ușura munca de multe ori, mai ales atunci când nu există prize montate în zona pereților sau a unui blat de lucru. Totuși, prelungitoarele nu ar trebui suprasolicitate și nici utilizate pentru alimentarea anumitor aparate electrocasnice, pentru a nu risca supraîncălzirea.

Ce să nu conectezi direct la un prelungitor

Pe această listă se află aparatele electrocasnice mari regăsite, de obicei, în bucătărie. Printre ele se află frigiderul, mașina de spălat vase, dar și cuptorul electric. De altfel, nici cuptorul cu microunde sau blenderul / robotul de bucătărie care consumă mult curent nu ar trebui conectate direct la un prelungitor, ci la o priză, atunci când sunt folosite.

Pe listă se află și aparatele electrocasnice de uz casnic ce prezintă un consum mare de energie electrică. Printre acestea se pot afla aparatele portabile de aer condiționat, dar și aspiratorul. Nu trebuie ignorate nici aparatele care au drept scop îngrijirea personală.

Uscătorul de păr, ondulator și placa de întins părul ar trebui folosite cu atenție sporită și nu ar trebui să fie mereu conectate în prelungitor. Unele dintre aparatele destinate îngrijirii personale ar trebui să aibă prize dedicate.

Același aspect ar trebui respectat și în cazul mașinii de spălat și a uscătorului de rufe. Acestea sunt două aparate electrocasnice care pot consuma mai multă energie electrică, ceea se înseamnă o solicitare mai intensă a prizei, spre deosebire de alte aparate.

De altfel, nu ar trebui ca prelungitoarele să fie suprasolicitate cu unelte electrice și nici cu acvarii. În cazul persoanelor care dețin un acvariu acasă, ar fi indicat ca acesta să fie conectat la o priză directă, cu protecție. În cele din urmă, o greșeală care poate dăuna locuinței reprezintă conectarea unui prelungitor în alt prelungitor, arată CSID.

Sursă foto: colaj Shutterstock