Trump construiește cele mai scumpe nave militare din istoria Americii. „Vor fi cele mai bune din lume“. Cu ce arme ar putea fi dotate

Prima navă de război din „clasa Trump” ar putea costa între 15,1 și 22 de miliarde de dolari, ceea ce ar putea face din ea una dintre cele mai scumpe nave de război americane construite vreodată, relatează Bloomberg.

Potrivit sursei citate, estimarea inițială a costului navei a fost făcută publică, joi, de către Eric Labs, un analist al forțelor navale din cadrul Biroului Bugetar al Congresului american, în cadrul unei conferințe a Marinei. El a recunoscut că prețul final al primei nave va depinde de mai multe decizii care încă nu au fost luate, de exemplu tonajul, dimensiunea echipajului și armamentul. Totuși, cel mai mic cost posibil era de 15,1 miliarde de dolari, a precizat acesta.

Conform datelor Bloomberg, nava de luptă cu rachete ghidate ar fi de două ori mai mare decât orice crucișător sau distrugător construit de Marina Militară după cel de-al Doilea Război Mondial, dar ar avea aproximativ o treime din dimensiunea portavionului Gerald R. Ford, care este în prezent cea mai scumpă navă de război americană. Portavionul Ford a fost livrat în 2017, la un cost de aproximativ 13 miliarde de dolari.

Labs a afirmat că slăbiciunile bazei industriale navale americane, inclusiv lipsa forței de muncă calificate și provocările legate de lanțul de aprovizionare, ar putea face ca prețul final să fie și mai mare.

Președintele Donald Trump a anunțat planurile pentru noua navă la Mar-a-Lago în decembrie, spunând că nava va face parte din planul său „Golden Fleet” de revigorare a industriei navale americane și de reorganizare a Marinei.

Deși Trump a criticat industria de apărare americană pentru livrarea cu întârziere și depășirea bugetului alocat armelor, el a spus că navele din clasa Trump vor fi „mai scumpe, dar incomparabile în ceea ce privește importanța și puterea”.

„Vor fi cele mai bune din lume. Vor fi cele mai rapide, cele mai mari și de 100 de ori mai puternice decât orice navă de război construită vreodată.”

Deocamdată, nava de război rămâne doar un concept. Un poster afișat la evenimentul de la Mar-a-Lago din decembrie prezenta o reprezentare artistică a unei nave de război elegante, numită USS Defiant, care străbătea apele agitate cu un fascicul laser tras de pe punte și fumul care se ridica dintr-o țintă din fundal.

O fișă informativă a Marinei sugera că nava ar avea o greutate de aproximativ 35.000 de tone și ar putea transporta un echipaj de până la 850 de persoane. Fișa informativă – care a fost ulterior retrasă – sugera că nava ar putea fi echipată cu rachete cu încărcătură nucleară și rachete Tomahawk, arme hipersonice și lasere.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado

Donald Trump anunță că SUA va vinde petrolul confiscat de pe nava Olina, capturată de autoritățile americane în Caraibe