Cristian Lisandru
18 aug. 2025, 09:15, Actualitate
Mihai Fifor îl vede pe Bolojan ca pe un „ROBIN HOOD neaoș românesc”: „Reforma nu înseamnă să tai de la săraci pentru a da la privilegiați”

Deputatul PSD Mihai Fifor – președintele social-democraților arădeni – consideră că premierul Ilie Bolojan s-a transformat într-un „Robin Hood original, neaoș românesc” și îi transmite acestuia că „reformă nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați”.

Cu toate că ar trebui să transmit românilor și investitorilor siguranță, încredere și calm, Ilie Bolojan folosește mult prea ușor cuvinte care pun presiune și stres zilnic, mai scrie Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Recesiune, incapacitate de plată, junk… cu câtă ușurință folosește aceste cuvinte premierul Bolojan, tocmai cel care ar trebui să transmită românilor și investitorilor încredere, siguranță, calm. Nu panică. Nu presiune. Nu stres zilnic. Nu cosmarul disponibilizărilor, al pierderii locurilor de muncă, al blocării investițiilor și al sufocării mediului de afaceri.

  • Reforma nu înseamnă distrugere.
  • Reforma nu înseamnă să te joci cu viețile și destinele românilor.
  • Reforma nu înseamnă să tai de la cei săraci pentru a da la cei privilegiați.
  • Ca un fel de Robin Hood original, neaoș românesc.

Românii sunt speriați, mediul de afaceri e panicat, economia se blochează. Și, în tot acest timp, nimic despre cea mai grea bătălie pe care premierul ar trebui să o ducă: cea cu evazionistii din această țară. Cu hoții și ticăloșii conectați politic la buget. Cu cei care fac averi pe spinarea investițiilor în educație sau sănătate. Chiar nimeni nu ne spune nimic despre tunul microbuzelor școlare, de pildă?”, se întreabă Mihai Fifor.

„Barda e pentru ticăloși, nu pentru cei corecți”

Deputatul social-democrat îi mai transmite premierului Bolojan că trebuie să fie în „linia întâi a luptei cu evaziunea”, această luptă nu trebuie dusă cu „românii corecți și cinstiți”.

În același timp, Mihai Fifor îi solicită lui Ilie Bolojan să vină în fața Parlamentului României și să explice de ce – „cu un buget votat pe 2025 și îmbrățișat de toate forțele politice” – s-a ajuns într-o astfel de situație alarmantă.

Da, domnule premier! Vă vrem în linia întâi a luptei cu evaziunea, cu cei care nu își achită obligațiile la stat, cu cei cu beneficii nesimțite, mufati politic de ani de zile. Îi știți și îi știm. Mergeți peste ei. Arătați-i oamenilor. Redați-le încrederea că guvernul poate duce lupta cea mare. Pentru români. Nu cu românii corecți și cinstiți.

Redați speranța dascălilor, angajaților din administrație, mediului de afaceri, pensionarilor. Arătați că ați înțeles că barda e pentru ticăloși, nu pentru cei corecți, care sunt cei mai loviți de cruciada dvs. cu deficitul.

  • Și, dacă îmi permiteți o sugestie, încercați să nu mai folosiți atât de lejer termeni care induc haos și panică.
  • Sunteți un vector pentru tot ce mișcă în țara asta. Nu supralicitati. Nu așa se fac lucrurile: cu panică și amenințare continuă. Oamenii sunt deja destul de obosiți și dezbinați după anul care a trecut.
  • Încruntați sprânceana acolo unde trebuie.

Sau, dacă lucrurile sunt chiar atât de grave, veniți în fața Parlamentului și explicați de ce, cu un buget votat pe 2025 și îmbrățișat de toate forțele politice, suntem azi aici. Pentru că a spune, în luna august, că putem intra în incapacitate de plată e grav.

Foarte grav. Ce s-a schimbat în bugetul aprobat pe 2025 în opt luni? Buget construit de oameni care azi sunt tot acolo, lângă dumneavoastră. Cine și când a mințit?

Este esențial pentru credibilitatea și sustenabilitatea cruciadei reducerii deficitului să lămuriți aceste lucruri. Sau să nu mai folosiți atât de lejer termeni care, deocamdată, fac un singur lucru: PANICHEAZĂ”, a mai scris Mihai Fifor.

