Washingtonul șovăie, Moscova e AMENINȚĂTOARE. Președintele Atlantic Council: „Europa se confruntă cu un moment strategic”

Cristian Lisandru
18 aug. 2025, 08:38, Actualitate
Momentul strategic al Europei a sosit, fie că este pregătită, fie că nu. Acest lucru este subliniat de programarea dramatică, în ultimul moment, a întâlnirii de luni, de la Casa Albă, la care vor participa președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de alți șapte lideri europeni.

„Pentru administrația Trump, războiul din Ucraina nu este o ocazie de a spori puterea americană în Europa, ci de a o diminua, prin transferarea sarcinii de apărare a Europei către europeni”, a scris Michael Kimmage – profesor de istorie la Universitatea Catolică din America – în Wall Street Journal, în acest weekend.

Problema din trecut a fost lipsa de disponibilitate politică și militară a Europei de a face față provocării. Cu Washingtonul șovăind și Moscova amenințătoare, Europa se confruntă cu un moment strategic – o alegere fie de a-și asuma responsabilitatea pentru propria apărare și securitate, fie de a rămâne periculos de dependentă de forțe aflate în afara controlului său”, avertizează Frederick Kempe, președinte și director executiv al Atlantic Council.

În Alaska, Putin a prezentat versiunea sa despre istoria războiului din Ucraina

Ceea ce nu se știe încă este dacă viitoarele creșterile semnificative ale cheltuielilor europene pentru apărare și o cauză comună se pot produce suficient de rapid pentru a salva Ucraina fără un ajutor semnificativ al SUA, inclusiv prin angajarea unui acord de securitate pentru Ucraina.

Mai mult decât orice, despre asta va fi vorba la întâlnirea de luni de la Casa Albă.

Summit-ul din 15 august dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, desfășurat în Alaska, a declanșat alarma în întreaga Europă și, bineînțeles, în Ucraina. Armata rusă a continuat să ucidă civili ucraineni chiar în timpul sumit-ului.

Putin a plecat fără să accepte un armistițiu, fără noi sancțiuni împotriva sa și fără să primească nici măcar o mustrare pentru războiul pe care l-a declanșat. Și mai rău, mi-a spus un oficial european, Putin face progrese militare la Donețk care ar putea fi dificil de contracarat.

Liderii europeni l-au urmărit pe Trump în Alaska, Al-au văzut oferindu-i celui mai periculos adversar al său o primire pe covorul roșu și o călătorie prietenoasă în limuzina sa blindată.

Apoi l-au urmărit pe Putin, într-o inversare uimitoare a protocolului obișnuit pentru o țară gazdă, urcând pe podium în fața lui Trump și prezentând – timp de opt minute – versiunea sa a istoriei, care învinovățește Ucraina pentru războiul său neprovocat și criminal”, amintește președintele Atlantic Council.

Garda de corp” a lui Zelenski

Liniile telefonice securizate au fost în funcțiune vineri și pe tot parcursul weekendului între liderii europeni și Kiev. Rezultatul a fost decizia de a continua summit-ul bilateral din Alaska cu un summit transatlantic la Casa Albă.

În loc să-l lase pe Zelenski să călătorească singur, garda sa de corp europeană va fi formată din președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, președintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

  • Acești grei europeni vin în oraș cu o îngrijorare crescândă, dar vor și să adopte o nouă cale promițătoare.
  • Ceea ce le-a atras atenția este noua disponibilitate a lui Trump de a discuta despre garanțiile de securitate americane și europene pentru Ucraina.

Duminică, trimisul american Steve Witkoff, care a participat la întâlnirea cu Putin, a explicat ce s-a schimbat: «Am reușit să obținem următoarea concesie (n.red. – din partea Rusiei): că Statele Unite ar putea oferi protecție similară Articolului 5, acesta fiind unul dintre motivele reale pentru care Ucraina dorește să fie în NATO».

  • Acest impuls către o garanție de securitate este, așa cum l-a descris Witkoff, «revoluționar».
  • Fără o astfel de garanție, care necesită implicarea SUA, liderii europeni nu cred că vreun armistițiu sau acord de pace cu Putin poate fi durabil.

«Este o schimbare în poziția SUA», a declarat un înalt oficial european, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni diplomatice sensibile. «Nu știm cum ar arăta asta, dar este ceea ce a fost necesar de mult timp pentru a debloca un acord de pace durabil»”, continuă Frederick Kempe.

Putin, drept de veto?

Pentru aliații SUA, tulburătoare este ideea că Putin ar avea drept de veto asupra unei garanții de securitate americane.

Oficialul, mai scrie președintele Atlantic Council, a subliniat o opinie europeană în evoluție, conform căreia cel mai important lucru pentru Ucraina este să încheie războiul într-un mod care să îi protejeze suveranitatea, să îi asigure securitatea și să îi ofere libertatea de a se alătura oricăror organizații internaționale pe care le dorește – inclusiv Uniunea Europeană și NATO.

Dacă Ucraina își poate asigura suveranitatea, atunci concesiile teritoriale devin mai acceptabile. Dacă Statele Unite sunt dispuse să ofere o garanție de securitate alături de partenerii lor europeni, atunci vor fi mai dispuse să ofere intervenție pe teren în Ucraina ca forță stabilizatoare odată ce războiul se va termina.

Liderii europeni care sosesc la Washington reprezintă o auto-descrisă «Coaliție de Voință»”, ai cărei reprezentanți au vorbit cu Trump înainte de întâlnirea sa din Alaska. Ceea ce au recunoscut – în special având în vedere abordarea heterodoxă a politicii externe a lui Trump pe care am descris-o aici – este că, dacă nu sunt la masa lui, sunt în meniu.

Cu alte cuvinte, dacă nu sunt implicați activ în modelarea conversației direct cu el, sunt vulnerabili la a fi afectați negativ de deciziile sale și de influența altora – în special a lui Putin și a celor din administrația Trump care rămân simpatizanți cu liderul rus”, continuă Frederick Kempe.

Dacă Putin va triumfa în Ucraina, Europa va fi mai puțin sigură

„Timp de peste un secol, niciun tratat de pace european nu a fost semnat fără participarea Statelor Unite”, a remarcat Kimmage în eseul său. El a citat rolul președintelui Woodrow Wilson la sfârșitul Primului Război Mondial, impactul președintelui Harry Truman asupra tuturor acordurilor de după cel de-al Doilea Război Mondial și implicarea președintelui Bill Clinton, cu trimisul american Richard Holbrooke în frunte, în încheierea războaielor din fosta Iugoslavie.

În toate aceste cazuri, spre deosebire de Ucraina, armata americană fie a participat direct, fie și-a demonstrat preeminența în alte moduri.

Istoria europeană și transatlantică este în mișcare, odată cu transferul responsabilităților strategice și de securitate de la Statele Unite către Europa, un rezultat pe care toate părțile îl agreeză. Dacă este executată corect și cu implicarea militară continuă a SUA și garanții de securitate, atunci schimbarea va oferi continentului o stabilitate mai durabilă.

Cu toate acestea, dacă schimbarea este executată prea brusc și fără o coordonare suficientă, atunci Putin va triumfa în Ucraina, iar Europa va deveni mai puțin sigură. Optzeci de ani de investiții americane într-o lume mai liberă, mai sigură și mai prosperă sunt în pericol”, încheie Frederick Kempe.

