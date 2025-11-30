Prima pagină » Actualitate » Arde biserica din Luncani. În Bacău, pompierii intervin pentru stingerea incendiului

Arde biserica din Luncani. În Bacău, pompierii intervin pentru stingerea incendiului

Ruxandra Radulescu
30 nov. 2025, 14:47, Actualitate
Arde biserica din Luncani. În Bacău, pompierii intervin pentru stingerea incendiului
Galerie Foto 3

Astăzi în jurul orei 13:47, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, sat Luncani.

Intervin pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, ambulanța SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul bisericii pe o suprafață de cca 300 mp.

