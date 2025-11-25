Prima pagină » Actualitate » Explozie într-un bloc din Buftea. Șase persoane au fost rănite. Una dintre victime are arsuri pe 50% din corp. Risc de prăbușire a clădirii

Explozie într-un bloc din Buftea. Șase persoane au fost rănite. Una dintre victime are arsuri pe 50% din corp. Risc de prăbușire a clădirii

Ruxandra Radulescu
25 nov. 2025, Actualitate
Autoritățile intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov, în cazul unei explozii neurmată de incediu, produsă joi într-un bloc. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator.

Update 5: În acest moment dispozitivul de intervenție se redimensionează, la fața locului rămân: o autospecială de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.

Update 4: „În urma exploziei au fost desprinse și prezintă pericol de prăbușire următoarele: pereți exteriori și interiori, elemente de tâmplărie (ferestre și uși). Până în acest moment sunt 6 persoane implicate:

  • 1 persoană cu arsuri transportată la spital;
  • 1 persoană în stop cardio-respirator resuscitată;
  • 1 pacient cu traumatism cranio-cerebral;
  • 1 pacient cu arsuri minore.
  • Alte 2 persoane au fost evacuate fără acuze medicale.

Update 3: Ministerul Sănătății a anunțat că una dintre cele patru victime are arsuri pe 50% din corp, un pacient în stop cardiorespirator este transportat la Spitalul de Urgență Floreasca, un copil de 14 ani a fost dus la Spitalul Grigore Alexandrescu.

„- 1 pacient cu arsuri de 50% este transferat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București
– 1 pacient în stop cardio respirator resuscitat urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca
– 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio-cerebral este transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu
– 1 pacient cu arsuri minore în evaluare momentan la fața locului.”

Update 2: Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente, au confirmat autoritățile.

Update 1 : Celulă de urgență în trei spitale din București

În urma exploziei urmată de incendiu la un apartament din Buftea au fost identificate până în prezent 2 victime, dintre care 1 victimă în stop cardio respirator (SCR).
Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă.
S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță.

Explozie într-un bloc din Buftea Foto: Facebook

Explozie într-un bloc din Buftea Foto: Facebook

La Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București.

Explozie într-un bloc din Buftea Foto: Facebook

Explozie într-un bloc din Buftea Foto: Facebook

Suntem în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență.
Situația este în dinamică. Revenim cu informații”, transmite ISU.

Știre inițială:

„Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov. Explozie de butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Explozie într-un bloc din Buftea Foto: Facebook

Explozie într-un bloc din Buftea Foto: Facebook

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse.

Până în acest moment două persoane evaluate de către echipajele medicale.

Se evacuează persoanele pe o rază de 50m.

Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia”, au transmis autoritățile.

Foto: Facebook

