Explozie într-un bloc din Buftea. Șase persoane au fost rănite. Una dintre victime are arsuri pe 50% din corp. Risc de prăbușire a clădirii

Autoritățile intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov, în cazul unei explozii neurmată de incediu, produsă joi într-un bloc. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator.

Update 5: În acest moment dispozitivul de intervenție se redimensionează, la fața locului rămân: o autospecială de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și un echipaj de prim ajutor.

Update 4: „În urma exploziei au fost desprinse și prezintă pericol de prăbușire următoarele: pereți exteriori și interiori, elemente de tâmplărie (ferestre și uși). Până în acest moment sunt 6 persoane implicate:

1 persoană cu arsuri transportată la spital;

1 persoană în stop cardio-respirator resuscitată;

1 pacient cu traumatism cranio-cerebral;

1 pacient cu arsuri minore.

Alte 2 persoane au fost evacuate fără acuze medicale.

Update 3: Ministerul Sănătății a anunțat că una dintre cele patru victime are arsuri pe 50% din corp, un pacient în stop cardiorespirator este transportat la Spitalul de Urgență Floreasca, un copil de 14 ani a fost dus la Spitalul Grigore Alexandrescu.

„- 1 pacient cu arsuri de 50% este transferat la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București

– 1 pacient în stop cardio respirator resuscitat urmează să fie transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floresca

– 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio-cerebral este transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu

– 1 pacient cu arsuri minore în evaluare momentan la fața locului.”

Update 2: Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente, au confirmat autoritățile.

Update 1 : Celulă de urgență în trei spitale din București

„În urma exploziei urmată de incendiu la un apartament din Buftea au fost identificate până în prezent 2 victime, dintre care 1 victimă în stop cardio respirator (SCR).

Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă.

S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil și a populației pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire și siguranță.

La Ministerul Sănătății s-a format o celulă de urgență coordonată de ministrul sănătății în care sunt incluse spitalele de urgență: Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgență București.

Suntem în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Situația este în dinamică. Revenim cu informații”, transmite ISU.

Știre inițială:

„Intervenim pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov. Explozie de butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale de stingere, Detașamentul Special de Salvatori, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 5 ambulanțe SMURD, autospeciala transport victime multiple și 6 echipaje SABIF.

Au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării și evacuării persoanelor posibil surprinse.

Până în acest moment două persoane evaluate de către echipajele medicale.

Se evacuează persoanele pe o rază de 50m.

Imobilul prezintă risc de prăbușire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia”, au transmis autoritățile.

