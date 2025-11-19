Prima pagină » Actualitate » Incendiu la Spitalul de Urgență Caransebeș. 18 persoane au fost evacuate din secțiile de Psihiatrie și Urgență

Incendiu la Spitalul de Urgență Caransebeș. 18 persoane au fost evacuate din secțiile de Psihiatrie și Urgență

Ruxandra Radulescu
19 nov. 2025, 09:22, Actualitate

Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un tablou electric dintr-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Incendiul a produs mult fum, fiind necesară evacuarea a 18 persoane, 11 dintr-un salon de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţă.

”Aseară, în jurul orei 23.00, prin apel 112 am fost anunţaţi de prezenţa fumului într-un salon de la etajul 1 al Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Din acest motiv personalul medical a evacuat preventiv pacienţii din zona respectivă, fără a fi înregistrate victime”, anunţă, miercuri dimineaţă, ISU Caraş-Severin.

La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de intervenţie, care au constatat că fumul provenea de la subsolul blocului, dintr-o cameră tehnică unde era izbucnit un incendiu la un tablou electric.

Salvatorii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Caransebeş au acţionat cu două autospeciale de stingere, o autoscară, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ.

Incendiul a fost localizat şi lichidat la scurt timp înainte ca acesta să se extindă

În total au fost evacuate 18 persoane evacuate, din care 11 de la salonul de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţe.

Foto/Video: Reper24

