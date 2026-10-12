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Arheologii au făcut o descoperire uimitoare la Agigea Nord. Morminte și parcelări romane, în traseul modernizării feroviare din Portul Constanța

Arheologii au făcut o descoperire uimitoare la Agigea Nord. Morminte și parcelări romane, în traseul modernizării feroviare din Portul Constanța
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Cercetările arheologice preventive derulate pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii feroviare Port Constanța – etapa 2” au scos la lumină, la Agigea Nord, o parcelă funerară romană cu șapte morminte, un cavou de familie săpat până la 4,30 metri adâncime și urme ale parcelării agricole din teritoriul orașului antic Tomis, transmite infopolitica.ro.

Arheologii au făcut descoperiri uimitoare

Începând cu vara acestui an, o echipă a Muzeului Național de Istorie a României (MNIR) desfășoară cercetări de arheologie preventivă în zona de impact a investiției feroviare.

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În 2025, aceeași echipă realizase diagnosticul arheologic teoretic și intruziv, în urma căruia fuseseră delimitate șapte situri și două zone de atenție.

Descoperirile din așa-numitul „Agigea Nord – situl nr. 4” includ șanțuri de lotizare funciară, atribuite parcelării romane din teritoriul Tomis. Acestea reprezentau linii de hotar, denumite limites, care separau loturile agricole în cadrul unui sistem de cadastru roman, cunoscut sub numele de centuriatio.

În capătul nordic al suprafeței cercetate a fost identificată o parcelă funerară, unde arheologii au investigat șapte morminte și o groapă de reînhumare. Complexele funerare sunt datate în secolele II–III p.Chr.

Cavou de familie, săpat în adâncime

Mormintele cercetate se încadrează în tipologia funerară a epocii romane: gropi simple sau cu firidă longitudinală. Echipa MNIR a descoperit însă și forme mai elaborate de înhumare.

Cel mai spectaculos complex este un mormânt de tip puț, care coboară până la 4,30 metri față de nivelul actual de călcare. Din acest puț au fost săpate trei morminte în firide longitudinale, ceea ce indică, potrivit arheologilor, posibilitatea existenței unui cavou de familie.

Într-un alt mormânt, săpate în pământul galben au fost identificate nișe în care au fost găsite un opaiț și un fragment de statuetă.

„Banchete” în memoria celor morți

Mormintele au livrat un inventar funerar format din vase ceramice de tip bol, strachină și cană, opaițe ceramice, vase de sticlă de tip unguentaria, un ulcioraș cu gura trilobată (oinochoe) și monede.

Într-un șanț situat imediat la vest de morminte a fost descoperită o cantitate mare de fragmente ceramice, datate între secolele II–IV p.Chr. Specialiștii consideră că aceste depuneri au fost legate de „banchetele funerare” organizate în memoria persoanelor îngropate în zonă.

Fereastră spre ruralul Tomisului

Descoperirile din situl nr. 4 oferă o imagine asupra vieții rurale din teritoriul orașului Tomis în epoca romană. Șanțurile delimitau atât parcele agricole, cât și zone sepulcrale, separând terenurile destinate gospodăriilor de cele destinate mormintelor

Proiectul de investiție vizează modernizarea, (re)proiectarea și (re)construirea unui tronson feroviar aflat pe teritoriul UAT-urilor Valu lui Traian, Constanța și Agigea, într-unul dintre cele mai importante areale arheologice din sudul Dobrogei.

Contextul investiției

Etapa a II-a a modernizării infrastructurii feroviare din Portul Constanța este derulată de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, prin Sucursala Regională Constanța, și include, printre altele, modernizarea stației Agigea Nord și a haltei Agigea Ecluză.

Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 524,51 milioane de lei, fără TVA, iar durata estimată de implementare este de 37 de luni: șapte luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.

Sursa foto: facebook.com/mniroficial

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