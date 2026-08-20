Armata confirmă că incidentul de lângă Neptun Deep a implicat o singură dronă marină, încărcată cu explozibil

Armata Română a confirmat că o singură dronă a fost semnalată joi, 20 august, în zona maritimă a României, lângă platforma Neptun Deep. Dispozitivul avea explozibil și a fost, ulterior, doborât de un avion de luptă F-16

„Analiza datelor descărcate din sistemele de tracking ale aeronavelor F-16 și corelarea acestora cu informațiile obținute de echipajul navei ajunsă în zonă au confirmat că a fost vorba despre o singură dronă.

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Drona a fost lovită cu tunul de bord al unei aeronave F-16, fără a fi însă distrusă complet. Ulterior, militarii EOD aflați la bordul navei au neutralizat drona în condiții de siguranță. Verificările efectuate au confirmat că aceasta avea încărcătură explozivă”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Drona nu era de proveniență ucraineană

O dronă marină încărcată cu explozibil a fost distrusă în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, a anunțat că incidentul a avut loc astăzi, 20 august, la 80 de mile est de Constanța.

Drona se afla la câteva sute de metri de lucrările pentru extracția gazelor. MApN a decis intervenția pentru protejarea oamenilor și a infrastructurii. Autoritățile ucrainene au confirmat că drona nu provenea din Ucraina.

Drona a fost semnalată la ora 6:28

Ministerul Apărării Naționale a transmis că drona maritimă aflată în derivă a fost semnalată la ora 06:28.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au intervenit, joi, 20 august, în cazul unei drone maritime de mici dimensiuni aflate în Zona Economică Exclusivă a României, în apropierea platformei Neptun Alpha, la aproximativ 80 mile marine est de Constanța. Una dintre aeronave a angajat ținta și a executat foc cu tunul de bord asupra acesteia, ținta fiind lovită.

Prezența dronei maritime aflate în derivă a fost semnalată în jurul orei 06.28 de o navă comercială.

O navă a Gărzii de Coastă, cu o echipă EOD a Forțelor Navale Române la bord, se deplasează către zona în care se află drona maritimă, pentru efectuarea de verificări. Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, a anunțat MApN.