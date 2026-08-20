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Reacții din presa internațională după ce o dronă maritimă a fost distrusă de un F-16 românesc, iar o altă dronă s-a prăbușit în Tulcea

Reacții din presa internațională după ce o dronă maritimă a fost distrusă de un F-16 românesc, iar o altă dronă s-a prăbușit în Tulcea
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Publicațiile din alte țări au relatat, joi, despre cele două drone care au pătruns în spațiul aerian al României. Prima dronă s-a prăbușit peste noapte în județul Tulcea, după ce Rusia a dessfășurat un atac aerian major cu rachete balistice asupra Ucrainei.

În după-amiaza de joi, o dronă maritimă a fost distrusă de un avion românesc F-16, chiar lângă Neptun Deep. Ministerul Apărării din România a comunicat că drona nu era ucraineană.

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Reacții din presa internațională

Reuters: „Avioanele F-16 ale României au decolat pentru a distruge drona maritimă depistată la câteva sute de metri de platforma de gaz din Marea Neagră, Neptun Deep, a declarat ministrul Apărării Radu Miruță. Incidentul subliniază creșterea amenințării din partea dronelor și minelor la adresa infrastructurii energetice din Marea Neagră în contextul războiului ruso-ucrainean, fiind de așteptat ca Neptun Deep să devină cel mai mare producător de gaz din UE după ce va intra în funcțiune din 2027”. 

Novinite:O dronă s-a prăbușit într-o zonă nelocuită din județul Tulcea al României, după ce a pătruns în spațiul aerian românesc pe durata unor atacuri ale Rusiei la scară largă asupra Ucrainei, cu în timp ce bilanțul victimelor cauzate de bombardamentele de la Kiev a crescut la opt, potrivit autoritățile române și ucrainene. Ministerul Apărării din România a spus că sistemele radar au detectat un grup de ținte aeriene lângă frontiera ucraineană la ora 2:23 noaptea. Două avioane de luptă spaniole F-18 au fost staționate în România ca parte a misiunii de poliție aeriană a NATO pentru a monitoriza situația”. 

EuronewsAutoritățile au emis, de asemenea, o alertă pentru persoanele din zona afectată. Ministerul a declarat că la ora 03:21 o dronă a intrat în spațiul aerian românesc la aproximativ 13 kilometri est de Galați, un oraș apropiat de granițele cu Ucraina și Moldova. Trei minute mai târziu, echipajul elicopterului românesc a raportat că drona s-a prăbușit la aproximativ patru kilometri nord-est de satul Grindu din județul Tulcea. Impactul a declanșat un incendiu, care s-a stins singur. Nu au fost raportate victime sau pagube, iar o echipă militară a fost trimisă pentru a securiza locul prăbușirii. România nu a identificat încă originea dronei.”

United24Media:  „Încălcarea spațiului aerian a avut loc în contextul în care Rusia a efectuat un atac combinat de rachete și drone la scară largă împotriva Kievului și a regiunii înconjurătoare peste noapte, ucigând cel puțin 13 persoane și avariind mai multe obiective civile, inclusiv un spital de copii, depozite de alimente și instalații ale Crucii Roșii.Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Rusia a lansat un total de 214 bombardamente aeriene în timpul atacului de noapte, iar apărarea aeriană ucraineană a interceptat sau suprimat 186.”

Turkiye Today: Ministerul nu a oferit detalii suplimentare despre originea dronei, dar de când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian românesc, frecvența acestor incidente crescând semnificativ în timp.Cu doar câteva zile înainte de accidentul de joi, pe 16 august, autoritățile române au raportat cea mai recentă doborâre a unei drone în județul Galați. Avioane de vânătoare spaniole F-18 care operau în cadrul unei misiuni NATO de poliție aeriană au interceptat și distrus aeronava fără pilot după ce aceasta a intrat ilegal în spațiul aerian românesc și a survolat și Republica Moldova.Drona, identificată ca fiind de tip Shahed 138 (Geran-2), a fost doborâtă între localitățile Băleni și Cudalbi, într-o zonă nelocuită.Autoritățile române au dat vina în repetate rânduri pe Moscova pentru aceste încălcări, descriindu-le drept acte deliberate, nu accidente. Președintele Nicușor Dan a numit incursiunile „inadmisibile și intolerabile”, adăugând că astfel de acțiuni sunt „inacceptabile” și sunt tratate cu „cea mai mare seriozitate” alături de aliații NATO.”

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