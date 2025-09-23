Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban a lansat o critică acerbă la adresa decidenților politici. Astfel, deși apărarea este un domeniu strategic, autoritățile preferă achizițiile externe de armament în dauna producției locale.

În opinia președintelui CCIR, decidenții politici fură industriei naționale de armament șansa de a se dezvolta.

MApN nu vrea producție militară autohtonă

Astfel, observă Mihai Daraban, Ministerul Apărării Naționale (MApN) nu sprijină producția de armament pe plan local, preferând în schimb achizițiile externe.

„Mediul de afaceri nu trebuie provocat de decidentul politic, ci ascultat. Din păcate, în domenii strategice, cum este cel al apărării, observăm exact contrariul: MApN nu vrea producție militară în România, ci doar contracte de cumpărare din afară. Este o mare greșeală, pentru că se pierde know-how-ul și șansa de a dezvolta industrii naționale”, a afirmat Daraban (foto jos).

Declarația sa a fost făcută în cadrul conferinței „Nevoia restructurării şi reconstrucţiei economiei naţionale româneşti într-o lume în schimbare”, organizată de Banca Națională a României și ASPES.

Se pierde o șansă istorică

Șeful CCIR a mai subliniat că marile companii românești sunt pregătite să contribuie la proiecte industriale de anvergură. Din păcate, acestea „nu sunt chemate la masa dialogului” atunci când se iau decizii majore referitoare la dotările de apărare a țării. El a atras atenția că România are deja rezultate economice solide în perioada recentă: peste 917.000 de companii au depus bilanțul pe 2023, cu o cifră de afaceri cumulată de aproape 528 de miliarde de euro.

„Avem potențial, avem capacitate industrială. Dar dacă statul nu vrea să coopereze, ci doar să bifeze achiziții externe, pierdem o șansă istorică”, a conchis Mihai Daraban.

Armata Română. Achiziții militare de 17 miliarde € prin SAFE

România trebuie să trimită până pe 29 noiembrie lista de achiziții pentru împrumuturile europene prin programul SAFE pentru modernizarea armatei. Liderii de la Bruxelles au decis că țările membre trebuie să contribuie la înarmarea UE, pentru care s-a bugetat suma de 800 miliarde de euro.

