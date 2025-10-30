Actorul George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidează la Primăria Capitalei

Actorul George Burcea, fostul soț al cântăreței Andreea Bălan, anunță că va candida la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). Anunțul a fost făcut de actor printr-o postare video pe Facebook de la New York.

„Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani — iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri — o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele”, a scris George Burcea pe Facebook.

Mesajul președintei POT

Anamaria Gavrilă, președinta POT, a declarat într-un mesaj pe Facebook că îl susține pe George Burcea la candidatura primăriei Capitalei.

„După 35 de ani de administrații care au pierdut direcția, a venit momentul unei viziuni noi, una construită pe speranță, responsabilitate și curajul de a schimba”, a spus Gavrilă. Acesta a mai menționat că: „George Burcea reprezintă generația care nu mai pleacă, ci rămâne și construiește. Candidatura lui înseamnă o invitație către toți bucureștenii care cred că orașul nostru poate fi curat si viu”.

