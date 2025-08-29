Atac fără precedent al Rusiei, pe Dunăre, la granița cu România! O navă ucraineană, spulberată de o dronă. Reacția MAPN

Forțele armatei ruse au reușit primul atac cu o dronă navală asupra unei nave ucrainene de pe Dunăre, în apropiere de granița României, au confirmat surse oficiale și media ucrainene, citate de Kyiv Post, precum și platforma afiliată guvernului United24.

Potrivit surselor MApN atacul a avut loc pe brațul Chilia în apropiere de localitatea ucraineană Vâlcov. Drona navală nu a trecut prin apele teritoriale românești, ci a pătruns pe brațul Chilia cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă care fac legătură cu Marea Neagră, pe teritoriul ucrainean, transmite Hotnews.

Drona navală rusă a lovit nava ucraineană de recunoaștere Simferopol, în apropiere de gurile Dunării, au confirmat oficialii de la Kiev, joi. Aceștia au adăugat vineri că cel puțin doi oameni au murit, în urma atacului potrivit Kyiv Post. Drona a pătruns pe brațul Chilia, cel mai probabil printr-unul din multele canale din zonă.

Mai persoane din cadrul echipajului sunt dispărute sau rănite, iar operațiunea de salvare este în desfășurare.

Rusia anunțat joi, că nava a fost distrusă și s-a scufundat. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, căpitanul Dmitro Pletenciuk, precizat, referitor la cufundarea navei, că „nu poate confirma această informație”.

Incidentul a avut loc pe Dunăre, la granița cu România, iar cel puțin o dronă de recunoaștere rusească pare să fi filmat din aer atacul.

FOTO/VIDEO: X