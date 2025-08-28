Fenomenele meteo extreme au înregistrat o creștere îngrijorătoare în România, potrivit unei analize realizate de Greenpeace. Numărul avertizărilor de inundații a fost aproape dublu în anul 2025 în comparație cu anul 2019.

Analiza a fost realizată asupra datelor oficiale RO-ALERT pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2025. Autoritățile au emis 3 alerte de tornadă în primele șapte luni ale acestui an.

„Schimbările climatice amplifică intensitatea fenomenelor meteorologice extreme. O atmosferă mai caldă reține mai multă umiditate și crește energia care alimentează furtunile. Fenomenele meteorologice asociate furtunilor devin astfel mai intense: grindină mai mare, cantități mai mari de precipitații care cad într-un interval scurt de timp, rafale puternice ale vântului.

Dacă nu investim acum în adaptare, de la modernizarea infrastructurii și rețele critice mai reziliente până la avertizări bazate pe impact, costurile economice, dar și cele sociale vor continua să crească. Momentul de a acționa nu este peste 10 ani, ci este acum”, a declarat Bogdan Antonescu, fizician, specialist în fizica atmosferei.

Inundații: 2019 – 77 alerte vs. 2025 – 149 alerte (+93,5%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani și jumătate analizați;

Furtuni: 2019 – 421 alerte vs. 2025 – 473 alerte (+12,4%), trend ascendent pe parcursul celor 6 ani și jumătate analizați;

Tornade: 8 alerte în total între 2019 și 2025, dintre care 3 doar în primele 7 luni din 2025; În primele 7 luni ale lui 2025, s-au înregistrat un total de 645 de alerte.

Județul cu cele mai multe alerte până la 31 iulie a fost Harghita.

Greenpeace România precizează că țara noastră trebuie să asigure o tranziție rapidă și echitabilă către surse de energie regenerabile.

„Greenpeace România solicită autorităților naționale și locale să ia măsuri urgente pentru a contracara impactul devastator al combustibililor fosili asupra crizei climatice. România trebuie să asigure o tranziție rapidă și echitabilă către surse de energie regenerabile, produse și deținute local, precum și implementarea de măsuri de adaptare bazate pe natură, cum ar fi restaurarea zonelor umede, reîmpădurirea, protejarea malurilor râurilor, sau refacerea luncilor inundabile.

Aceste soluții contribuie la reducerea riscului de inundații și la creșterea capacității de reacție a comunităților”, a transmis printr-un comunicat de presă Greenpeace România.

