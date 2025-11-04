Prima pagină » Știri externe » Ce a găsit un bărbat la un second-hand cu numai 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Ce a găsit un bărbat la un second-hand cu numai 2 lei: „Mi-a căzut fața"

04 nov. 2025, 12:18, Știri externe
Ce a găsit un bărbat la un second-hand cu numai 2 lei: „Mi-a căzut fața”

Un bărbat care frecventează magazinele de tip second-hand pentru cumpărături a crezut că a făcut o afacere profitabilă atunci când credea că a găsit un simplu organizator pentru unelte, entuziasmul său a crescut în momentul în care a ajuns acasă și și-a dat seama ce era de fapt.

În timp ce bărbatul făcea cumpărături la un magazin de vechituri din California, a crezut că a găsit organizatorul ideal pentru unelte mici și accesorii pentru artă. Suportul negru care se deschidea dezvăluind numeroase cutiuțe mici pe care bărbatul de 36 de ani se gândise că ar fi perfecte pentru păstrarea mărgelelor și a altor accesorii mici pe care le folosește în activitățile sale.

Prețul a fost de doar 50 de cenți, adică puțin peste 2 lei, așa că i s-a părut o afacere profitabilă. Când el a ajuns acasă și s-a uitat cu atenție la suport, acesta s-a dovedit a fi mult mai mult decât crezuse inițial. El a spus că s-a simțit „absolut copleșit” de ceea ce era înăuntru.

Ce se afla în suportul care a costat doar 50 de cenți

S-a dovedit că suportul conținea o colecție de opt pietre, 20 de piese de ceramică și o probă de cuarț care ar putea data chiar din anul 60.000 î.Hr., conform cercetărilor ulterioare. Fiecare articol este însoțit de o locație și o dată a locului unde a fost găsit. Există, de asemenea, mai multe hârtii cu note detaliate pentru a analiza fiecare probă.

„Era într-un suport simplu pe care l-am luat inițial doar pentru că adesea iau lucruri de genul ăsta pentru a stoca accesorii de artă și meșteșuguri. Când am ajuns acasă și l-am deschis și am văzut ce era înăuntru, mi-a căzut fața”, a spus bărbatul.

„Nu știu aproape nimic despre colecționar. Singurul indiciu este scrisul imaculat, care pentru mine sugerează că este un colecționar mai în vârstă. E posibil să fi avut copii sau nepoți pe care îi iubea și cărora le arăta colecția”, a mai spus el.

