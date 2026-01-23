Cinci minori au furat de la alt copil bonurile obţinute în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din Bistriţa

Cinci minori, cu vârste între 7 şi 15 ani, sunt au sustras de la alt copil bonurile obţinute de acesta în urma reciclării unor ambalaje, în zona unui supermarket din municipiul Bistriţa, a informat – vineri – Poliţia Locală.

Incidentul s-a petrecut în urmă cu două zile, iar vineri poliţiştii locali s-au deplasat la domiciliile copiilor care au comis fapta, aflate în localitatea componentă Sărata, şi au aplicat părinţilor două sancţiuni pentru nesupravegherea minorilor, în valoare totală de 900 de lei.

„Un gest simplu şi responsabil, făcut de un copil, s-a transformat într-o experienţă traumatizantă pentru acesta. În 21 ianuarie, un minor, trimis de părinţi să recicleze ambalaje la aparatul de pe strada Vasile Conta, a fost deposedat prin intimidare de bonurile valorice obţinute. În timp ce introducea ambalajele, un grup de 5 minori, cu vârste între 7 şi 15 ani, l-au înconjurat, l-au împins şi i-au sustras bonurile, plecând imediat. Părinţii ne-au sesizat incidentul, iar colegii noştri au intervenit de urgenţă. Minorii au fost identificaţi rapid, iar bonurile recuperate. Dar nu ne-am oprit aici. Azi, 23 ianuarie, colegii noştri au solicitat ca un inspector din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială să îi însoţească la domiciliile minorilor din Sărata pentru o evaluare socială. (…) Totodată, părinţii au fost sancţionaţi conform Legii nr. 61/1991 pentru nesupravegherea minorilor, primind două amenzi în valoare totală de 900 lei”, a transmis Poliţia Locală Bistriţa, pe Facebook.

Evaluarea celor de la primărie a arătat că familiile din care provin cei cinci minori beneficiază de sprijin material din partea statului, constând în alocaţiile copiilor, venitul minim de incluziune şi ajutoare de încălzire.

Pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte, familiile vor rămâne sub monitorizarea strictă a asistenţilor sociali, care vor efectua vizite periodice la domiciliu, informează Antena 3.

Autorul mai recomandă:

Motivul pentru care un bărbat a pierdut ajutorul social, doar pentru că a aduna sticle reciclabile din gunoaie

UE vrea să elimine pliculețele de plastic cu sare, piper sau sos din restaurante și hoteluri. Când intră în vigoare noua regulă

SGR-iștii au adus România pe podiumul reciclării în lume. Țara noastră este dată drept exemplu de presa internațională pentru succesul programului SGR