Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €

Au mai rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025, iar noi știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 de euro.

Miercuri, 29 octombrie, s-a jucat episodul cu numărul 32 al sezonului 8 – Asia Express 2025. În acest episod s-a aflat cine a primit bilete de avion către Coreea de SUd. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost primii salvați. Tensiunea și emoțiile au fost la cote maxime, iar prezentatoarea Irina Fodor a anunțat că Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost cei care părăsesc competiția.

Asia Express este unul dintre cele mai dure show-uri de aventură din România. Și în acest an nouă echipe de curajoși s-au aliniat la start. Echipele au avut de parcurs un traseu dificil pe Drumul Erorilor și doar cei mai buni au ajuns până la final. De altfel, ultima etapă a competiției a fost jucată de două echipe puternice. Mai exact, este vorba despre Alexandru Ion – Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș – Dan Alexa. Cei patru concurenți s-au înfruntat într-o cursă contra cronometru dură și au avut de trecut numeroase probe.

Dar cei care au reușit să ajungă primii la Irina Fodor au fost cei doi sportivi, Gabi Tamaș și Dan Alexa, care au reușit să le ia fața echipei actorilor și să își adjudece marele premiu de 30.000 de euro. Cei doi au rezistat până la finalul competiției și se întorc acasă cu buzunarele pline, deoarece au făcut o mică avere la Asia Express.

În afară de marele premiu, cei doi au mai facut bani și în timpul competiției, câștigând mai multe amulete. Ei au fost și foarte bine plătiți pentru fiecare săptămână de competiție, astfel că, la final, s-au ales cu o mică avere de la Asia Express. Mai precis, s-a ales fiecare cu câte 56.000 de euro, conform Fanatik. Au reușit să parcură întreg traseul de 4.000 de kilometri, iar în drumul lor au străbătut trei țări: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud.

