Prima pagină » Actualitate » Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €

Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €

30 oct. 2025, 08:23, Actualitate
Au rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025. Știm deja cine a câștigat marea finală și premiul de 30.000 €

Au mai rămas doar 4 echipe la Asia Express 2025, iar noi știm deja cine a știgat marea finală și premiul de 30.000 de euro.

Miercuri, 29 octombrie, s-a jucat episodul cu numărul 32 al sezonului 8 – Asia Express 2025. În acest episod s-a aflat cine a primit bilete de avion către Coreea de SUd. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au fost primii salvați. Tensiunea și emoțiile au fost la cote maxime, iar prezentatoarea Irina Fodor a anunțat Emil Rengle și Alejandro Fernandez au fost cei care părăsesc competiția.

Asia Express este unul dintre cele mai dure show-uri de aventură din România. Și în acest an nouă echipe de curajoși s-au aliniat la start. Echipele au avut de parcurs un traseu dificil pe Drumul Erorilor și doar cei mai buni au ajuns până la final. De altfel, ultima etapă a competiției a fost jucată de două echipe puternice. Mai exact, este vorba despre Alexandru Ion Ștefan Floroaica și Gabi Tamaș – Dan Alexa. Cei patru concurenți s-au înfruntat într-o cursă contra cronometru dură și au avut de trecut numeroase probe.

Castigatorii Asia Express 2025

Castigatorii Asia Express 2025

Dar cei care au reușit ajungă primii la Irina Fodor au fost cei doi sportivi, Gabi Tamaș și Dan Alexa, care au reușit le ia fața echipei actorilor și își adjudece marele premiu de 30.000 de euro. Cei doi au rezistat până la finalul competiției și se întorc acasă cu buzunarele pline, deoarece au făcut o mică avere la Asia Express.

În afară de marele premiu, cei doi au mai facut bani și în timpul competiției, știgând mai multe amulete. Ei au fost și foarte bine plătiți pentru fiecare săptămână de competiție, astfel că, la final, s-au ales cu o mică avere de la Asia Express. Mai precis, s-a ales fiecare cu câte 56.000 de euro, conform Fanatik. Au reușit parcură întreg traseul de 4.000 de kilometri, iar în drumul lor au străbătut trei țări: Vietnam, Filipine și Coreea de Sud.

Autorul recomandă:

ți bani a primit Cătălin Botezatu pentru o singură apariție la ASIA EXPRESS 2025

Ce studii are Gabi Tamaș. El și Dan Alexa s-au calificat pentru etapa din Coreea de Sud, la Asia Express

Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O nouă demonstrație de forță în Coreea de Nord
Gândul de Vreme Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
09:30
Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
EXTERNE La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
09:22
La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
ANCHETĂ Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței
09:05
Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței
SPORT Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
09:02
Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
POLITICĂ Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial
08:58
Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial