George Simion spune că Nicușor Dan „nu dă doi bani pe independența Justiției”: „Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total”

George Simon, liderul AUR, a reacționat după ce președintele Nicușor Dan a inițiat referendum în justiție. Simon a declarat că șeful statului ”nu dă doi bani pe independența justiției” și că ”inventează reguli neconstituționale”. Președintele AUR a scris că „românii trebuie să iasă în stradă”.

George Simion a transmis că va fi prezent mâine, alături de alți colegi parlamentari, pentru a vota moțiunea împotriva miniștrilor de Interne și de Justiție.

George Simon: ”Nicușor Dan nu are ce referendum să facă în interiorul justiției. Bătălia este pentru cine numește șefii Serviciilor și șefii Parchetelor. Îi interesează controlul total”

”La 35 de ani de la Revoluție, cei care pretind că sunt democrați sunt cei mai mari dictatori. Astăzi, Nicușor Dan a ieșit să spună tuturor că el nu dă doi bani pe independența justiției și că ordonă instituțiilor care trebuie să fie garantul separației puterilor în stat, ce să facă, respectiv CSM-ul, să plece.

Dragii mei, de fapt, ce se întâmplă în aceste zile în România este și mai grav: noul acord cu OMV, semnarea și angajarea României în acordul Mercosur, ceea ce înseamnă distrugerea agricultorilor și o nouă rată de împrumut pentru Ucraina, de peste 4 miliarde de euro. Sunt curios dacă de data asta vor recunoaște public cu cât participă România.

Totul în dispreț și împotriva românilor, exact cum am spus în campanie. Nicușor Dan nu are ce referendum să facă în interiorul justiției, pentru că a existat un referendum făcut de președintele de atunci al României, care spune exact invers: că nu trebuie să intervenim asupra justiției și nu trebuie să dăm ordonanțe de urgență în justiție. Există multe probleme și mulți corupți în justiție, dar noi v-am spus de la început că bătălia este de fapt pentru cine numește șefii serviciilor și șefii parchetelor.

Simion depune mâine moțiune împotriva miniștrilor de Interne și de Justiție

Mâine, când am depus moțiune împotriva miniștrilor de Interne și de Justiție, se vor face dărăi în Parlament și nu vor vota aceste moțiuni pentru că nu asta îi interesează pe ei, ci îi interesează control total. Voi fi mâine, împreună cu colegii mei parlamentari și cu ceilalți parlamentari suveraniști, la ora 15:00, și votăm această moțiune, dar vom fi singurii care votează împotriva miniștrilor de Interne și Justiție. Ei au alte mize și inventează reguli neconstituționale. Despre unire: ne unim cu toată lumea care acceptă că ce s-a întâmplat pe 6 decembrie a fost o lovitură de stat și nu ne mai denigrează. În acest sens, marți, la ora 12:30, toți senatorii, toți deputații, toți liderii suveraniști sunt invitați alături de noi pentru a face un front comun și pentru a avea o poziționare comună de acum înainte în Parlamentul României și în Parlamentul European”, a declarat George Simion, pe pagina sa de Facebook.

