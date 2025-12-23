Avertisment DSU. La ce să fii atent atunci când decorezi casa sau pregătești mâncarea de Crăciun. Cum te ferești de incendii

Reprezentanții DSU au lansat un avertisment înainte de sărbătorile de iarnă și au publicat o serie de recomandări către populaţie pentru ca această perioadă să fie lipsită de incidente neplăcute. Iată mai jos, în articol, la ce să fii atent atunci când decorezi casa sau pregătești mâncarea de Crăciun, în bucătărie.

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a venit cu o serie de recomandări pentru populație, în perioada sărbătorilor de iarnă. Indiferent de natura activității – împodobitul bradului de Crăciun, prepararea mâncărurilor sau decorare casei – atenția trebuie să fie maximă, pentru a nu avea loc incidente neplăcute.

La ce să fii atent atunci când decorezi și împodobești bradul de Crăciun

În primul rând, reprezentanții DSU au adus în atenție faptul că trebuie să fie utilizate instalații și decorațiuni electrice perfect funcționale. În condițiile în care acestea au fire neizolate, sunt defecte sau improvizate, există riscul să se producă un incendiu.

Folosiți doar instalații și decorațiuni electrice în stare perfectă de funcționare. Dacă sunt defecte, au fire neizolate sau sunt improvizate, renunțați la ele. Remedierea defecțiunilor electrice se face doar de către personal autorizat.

Nu suprasolicitați instalația electrică. Evitați folosirea simultană în aceeași priză sau prelungitor a mai multor aparate cu consum mare (precum aparatele de încălzire sau alte electrocasnice). Supraîncărcarea poate duce la supraîncălzire și incendiu.

Poziționați bradul la o distanță de siguranță față de sursele de căldură și de sursele de foc deschis.

Asigurați-vă că bradul este montat stabil și nu poate fi răsturnat accidental de copii, animale de companie sau curenți de aer.

La ce să fii atent atunci când gătești

Există și o serie de recomandări pentru momentul în care pregătești mâncărurile de sărbători.

„Măsurile simple de precauție vă ajută să vă bucurați de preparatele voastre preferate fără riscuri. De asemenea, țineți copiii la distanță de zona de gătit și nu îi lăsați nesupravegheați în bucătărie. Aveți în vedere aceste recomandări utile, pentru a avea sărbători liniștite”, transmite DSU.

Nu pleca din bucătărie în timp ce gătești, mai ales când ai preparate pe foc.

Dacă uleiul din vas ia foc, NU folosi apă. Oprește imediat sursa de gaz/electricitate și acoperă vasul rapid cu un capac metalic sau cu un prosop ud, stors bine, pentru a opri alimentarea cu oxigen.

Orientează mânerele tigăilor și oalelor spre interiorul plitei sau aragazului pentru a evita răsturnările accidentale, mai ales dacă ai copii sau animale de companie.

Păstrează prosoapele de bucătărie, mănușile textile, hârtia și orice alt material combustibil departe de aragaz și de flacăra deschisă.

După ce ai terminat de gătit, verifică și închide întotdeauna aragazul și cuptorul, înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock