Avertisment teribil: Google SPIONEAZĂ toate e-mailurile pentru a-și antrena modelele de IA. Cum puteți dezactiva funcția

22 nov. 2025, 14:56, Actualitate
Avertisment teribil: Google spionează toate e-mailurile / Sursa FOTO: Profimedia

Google continuă să aducă „îmbunătățiri” produselor sale, doar că unul dintre update-uri permite companiei să acceseze mesajele și atașamentele private ale clienților care folosesc o adresă de poștă electronică Gmail.

Se pare că Google face acest lucru pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială, scrie zdnet.com.

Setări activate fără permisiunea utilizatorilor

Cu alte cuvinte, Google spionează toate e-mailurile de la Gmail, arată sursa menționată. Setările ar fi fost activate automat, fără permisiunea explicită a utilizatorilor.

Totul a fost făcut public după ce s-a aflat că există intentat un proces împotriva Google pentru încălcarea confidențialității.

Firma de securitate Malwarebytes a detaliat modificarea implementată pentru utilizatorii Gmail, prin care e-mailurile și atașamentele private sunt utilizate pentru a antrena Gemini și alte instrumente IA ale companiei. E-mailurile ar putea fi analizate pentru a îmbunătăți funcții precum Smart Compose, Smart Reply și predictive text din Gmail.

  • De asemenea, Google ar putea să acceseze datele din Chat, Meet și Drive. Problema este că aceste opțiuni ar fi fost activate automat fără știrea sau permisiunea utilizatorilor.
  • Setarea „Activați funcțiile inteligente în Gmail, Chat și Meet” permite Google să utilizeze conținutul din Gmail, Chat și Meet pentru a oferi funcții inteligente.
  • Setarea „Funcții inteligente în Google Workspace” acordă Gemini acces la date, permițându-i să rezume conținutul.
  • A treia setare, „Funcții inteligente în alte produse Google”, accesează datele din alte produse pentru a sugera utilizatorilor totul, de la restaurante la bilete la evenimente.

Pe 11 noiembrie a fost depusă o acțiune colectivă la Tribunalul federal din San Jose, California, care susține că Google a acordat în secret Gemini acces la comunicările private ale utilizatorilor Gmail, Chat și Meet. În plângerea lor, reclamanții arată că, fără consimțământul utilizatorilor și îngreunând renunțarea, Google a încălcat Legea privind dreptul la viață privată.

Cum blocați accesul Google la datele private

Pentru a împiedica Google să citească datele private, puteți dezactiva oricare dintre cele trei setări-cheie sau chiar pe toate.

Pe desktop, conectați-vă la site-ul web Gmail, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus, apoi selectați butonul pentru a vizualiza toate setările. În ecranul General din pagina Setări, căutați secțiunea Funcții inteligente.

Dacă setarea „Activați funcțiile inteligente în Gmail, Chat și Meet” este activată, faceți clic pe caseta de selectare pentru a o dezactiva.

În secțiunea următoare pentru funcțiile inteligente Google Workspace, faceți clic pe butonul pentru a gestiona setările funcțiilor inteligente workspace. În fereastra pop-up, dezactivați comutatoarele pentru „Funcții inteligente în Google Workspace” și „Funcții inteligente în alte produse Google”.

În aplicația mobilă Gmail, atingeți pictograma cu trei linii din stânga sus și selectați Setări. În aplicația iOS, atingeți setarea pentru Confidențialitatea datelor, iar în Android atingeți numele contului Google. Acolo, dezactivați comutatorul pentru Funcții inteligente.

Atingeți opțiunea pentru „Funcții inteligente Google Workspace”, apoi dezactivați comutatoarele pentru „Funcții inteligente în Google Workspace” și „Funcții inteligente în alte produse Google”.

