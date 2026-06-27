Avertismentul Institutului Național de Sănătate Publică pe timp canicular. Cum să te protejezi de temperaturile extreme

Institutul Național de Sănătate Publică a transmis o serie de recomandări pentru cetățeni, în contextul vremii caniculare anunțate de ANM. Urmează zile de „foc” în România, meteorologii menționând că temperaturile pot atinge și 41 de grade Celsius. În acest sens, ANM a emis coduri roșii și portocalii de vreme extremă, cu disconfort termic deosebit de accentuat. Din cauza caniculei, vor fi impuse și restricții de circulație.

În acest context, Institutul Național de Sănătate Publică a emis o informare privin efectele temperaturilor extreme, precum și o serie de recomandări pentru cetățeni. Reprezentanții institutului explică faptul că temperaturile extreme pot avea efecte grave asupra sănătății și mediului. Canicula agravează afecțiuni sau boli, precum bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și tulburările psihice, dar crește și riscul de accidente și infecții. De altfel, insolația reprezintă o urgență medicală.

Institutul recomandă evitarea expunerii la soare între orele 11:00 și 18:00 și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Este indicat să stați la umbră, să petreceți câteva ore în spații răcoroase și să urmăriți avertizările oficiale privind canicula. De asemenea, este important să verificați starea de sănătate a persoanelor vârstnice sau vulnerabile.

Cum să păstrați locuința răcoroasă

Pentru a menține locuința răcoroasă, ferestrele trebuie ținute închise în timpul zilei și deschise pe timpul nopții. Autoritățile recomandă limitarea folosirii aparatelor electrocasnice, utilizarea corectă a ventilatoarelor și setarea aerului condiționat la 27°C.

„Păstrați ferestrele închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă și acoperiți-le cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui;

Folosiți aerul din timpul nopții pentru a vă răcori casa, deschizând ferestrele după lăsarea întunericului, când temperatura exterioară este mai mică decât temperatura interioară;

Opriți cât mai multe dintre aparatele electrocasnice din locuință, dacă nu aveți nevoie de acestea;

Utilizați ventilatoare electrice numai când temperaturile sunt sub 40 ˚C. La temperaturi peste 40 ˚C ventilatoarele vor încălzi corpul;

Dacă utilizați aer condiționat, setați termostatul la 27 ˚C și porniți un ventilator electric – acest lucru va face ca în cameră să se simtă mai rece cu 4 ˚C. De asemenea, se poate economisi până la 70% din factura de energie electrică pentru răcire;

și porniți un ventilator electric – acest lucru va face ca în cameră să se simtă mai rece cu 4 ˚C. De asemenea, se poate economisi până la 70% din factura de energie electrică pentru răcire; Nu uitați că poate fi mai răcoare în aer liber, la umbră”, transmite INSP.

Hidratarea reprezintă un pas important

Este recomandat să fie purtate haine lejere, deschise la culoare, pălărie și ochelari de soare în zilele caniculare. Hidratarea constantă, dușurile răcoritoare și evitarea alcoolului, cofeinei și alimentelor grele sunt esențiale.

„Folosiți îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă,din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, purtați pălării de soare și ochelari de protecţie solară atunci când faceţi deplasări în exterior;

Reduceți temperatura corpului prin efectuarea de duşuri sau îmbăiere cu apă răcoritoare;

Udați pielea folosind un prosop umed, spray sau îmbrăcăminte udă ușoară;

Beți apă în mod regulat, fără a aştepta să apară senzaţia de sete pentru a vă hidrata adecvat (1 cană de apă pe oră și cel puțin 2-3 litri pe zi);

Evitați expunerea directă la soare în orele de vârf, căutați umbră sau rămâneți în casă. Umbra poate reduce căldura cu mai mult de 10 °C;

Protejați sugarii și copiii. Nu acoperiți niciodată un cărucior pentru copii cu țesătură uscată – acest lucru crește temperatura în interiorul căruciorului;

Fără alcool sau băuturi cu un conținut ridicat de cofeină

Evitați consumului de alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;

Evitați băuturile care au conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola, energizante) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase);

Evitați alimentele fierbinţi şi pe cele greu digerabile;

Creşteți consumul de legume şi fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveţii și roşiile, pepenele galben, pepenele roşu, prunele;

Nu lăsați niciodată copiii sau animale în vehicule parcate pentru o perioadă de timp, deoarece temperaturile pot deveni rapid periculos de ridicate;

Urmați instrucțiunile pentru menținerea rece a locuinței pentru a menține o temperatură interioară sigură”, transmite INSP.

Recomandări pentru cei care au nou-născuți cu vârsta sub 6 luni

Specialiștii recomandă ca bebelușii sub 6 luni să nu fie expuși direct la soare. Copiii trebuie îmbrăcați în haine lejere, cu pălărie cu boruri largi și, la nevoie, ochelari cu protecție UV. Plimbările sunt indicate în afara intervalului 11:00-18:00 și în zone umbrite.

Recomandări pentru cei care au sugari cu vârsta 6-12 luni

„Se aplică toate metodele de protecție descrise mai sus, iar la această vârstă se pot folosi la bebeluși produsele de protecție solară cu destinaţie specială pentru pielea sugarilor. Consultați medicul copilului dumneavoastră privind utilizarea cremei de protecție solară și tipul, marca cea mai potrivită”, transmite INSP.

Recomandări pentru protejarea copiilor mici

Protecția copiilor mici împotriva radiațiilor UV necesită atenție sporită și respectarea măsurilor de prevenție. Specialiștii recomandă informarea copiilor și a îngrijitorilor despre riscurile expunerii la soare și folosirea hainelor adecvate, a pălăriilor și a zonelor umbrite pentru plimbări și joacă.

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