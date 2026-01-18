Bani în plus la pensie pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. Despre ce sumă este vorba și de când se acordă

Începând cu data de 1 iulie 2026, pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate ar trebui să primească o indemnizație pentru însoțitor mai mare, scrie Ziarul de Iași.

Nu este nevoie de cereriu depuse sau recalculări, banii se acordă automat.

Câți bani se acordă

În prezent, indemnizația lunară are o valoare de 2.025 de lei, calculată la salariul minim brut de 4.050 de lei. Imediat ce acest venit va ajunge la 4.325 de lei pe lună, și banii acordați persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate vor fi mai mulți cu 137,5 lei.

De la 1 iulie, indemnizația va ajunge la 2.162,5 lei, potrivit sursei citate.

Acești bani se acordă lunar, în plus față de pensia de invaliditate, persoanelor care suferă de afecțiuni grave și au nevoie permanentă de sprijin pentru activitățile zilnice, având afectată capacitatea de autoservire. Legea nr. 360/2023, art. 67, stipulează un cuantum al indemnizației pentru însoțitor de 50% din salariul minim brut pe economie.

Indemnizația acordată este suportată de la bugetul de stat și se acordă chiar dacă pensionarul trece, la împlinirea vârstei standard de pensionare, la pensia pentru limită de vârstă.

Datele statistice de la nivelul lunii noiembrie 2025 arată că 45.995 de persoane din România beneficiau de pensie pentru gradul I de invaliditate. Pentru bugetul de stat, vorbim de un efort lunar de circa 93,14 milioane lei, mai precizează sursa citată.

