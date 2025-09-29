Prima pagină » Actualitate » Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal

Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal

Bianca Dogaru
29 sept. 2025, 17:39, Actualitate
Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni legea care consolidează sancțiunile pentru cămătărie. Conform noii reglementări, toate sumele împrumutate cu dobândă ilegală, precum și dobânzile percepute de cămătari, vor fi confiscate integral, închizând astfel portițele legale care permiteau până acum infractorilor să păstreze profitul obținut ilegal.

Profimedia

Modificarea articolului 351 din Codul penal are scopul de a proteja victimele cămătăriei, care adesea erau prinse în cercul vicios al datoriilor și amenințărilor.

Deputatul Alexandru-Paul Dimitriu, unul dintre susținătorii legii, a declarat:

„Din acest moment, este confiscată întreaga sumă pe care a dat-o un cămătar cu titlu de camătă, cum era și normal să fie”.

Totodată, el a criticat opoziția unor parlamentari:

„În sală avem 21 de cămătari. Să le fie rușine”.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

ACTUALITATE După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
19:05
După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
ACTUALITATE Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”
18:53
Cum îi privesc, de fapt, italienii pe români: „Strămoșii românilor erau, în esență, dacii care locuiau aproape de Marea Neagră, cuceriți de romani”
ECONOMIE Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar
17:59
Dorinel Umbrărescu, colac de salvare pentru Liberty Galați. „Regele asfaltului” este interesat să cumpere combinatul falimentar
POLITICĂ Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
17:38
Prima reacție a SUA, în urma victoriei în alegeri a partidului Maiei Sandu/Ambasada SUA: „Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu următorul guvern”
JUSTIȚIE Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
17:32
Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat de instanță să dea înapoi 2,7 milioane de lei din avere. Decizia nu este definitivă
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
17:23
Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce
Mediafax
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul!
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Maia Sandu, conferință de presă după rezultatul victorios din alegeri: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși. Nu ne-am speriat”
Click
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
A murit cea de-a doua tânără aflată în comă, victimă a accidentului din Suceava. Amalia a plecat la îngeri alături de mama și sora ei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Câți bani vor primi și ce condiții trebuie să îndeplinească
Evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Femeile și lupta cu discriminarea din sistemul medical: Cum să-ți faci vocea auzită
EXTERNE Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
18:52
Australia câștigă teren pe piața cărnii de vită din China după retragerea SUA. Tarifele impuse de administrația Trump lovesc producătorii americani
EXTERNE Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
18:24
Trump va discuta cu emirul Qatarului înaintea întâlnirii cu NETANYAHU /Consilierii de la Casa Albă sunt exasperați de atitudinea liderului israelian
HOROSCOP Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
18:02
Zodia care primește recunoaștere la locul de muncă și un bonus consistent, în săptămâna 29 septembrie-5 octombrie. Se va umple de bani
EXTERNE Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii
17:10
Rusia a luat decizia și a părăsit Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii