Banii CĂMĂTARILOR vor merge de acum la stat. Nicușor Dan a semnat modificarea Codului Penal

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni legea care consolidează sancțiunile pentru cămătărie. Conform noii reglementări, toate sumele împrumutate cu dobândă ilegală, precum și dobânzile percepute de cămătari, vor fi confiscate integral, închizând astfel portițele legale care permiteau până acum infractorilor să păstreze profitul obținut ilegal.

Modificarea articolului 351 din Codul penal are scopul de a proteja victimele cămătăriei, care adesea erau prinse în cercul vicios al datoriilor și amenințărilor.

Deputatul Alexandru-Paul Dimitriu, unul dintre susținătorii legii, a declarat:

„Din acest moment, este confiscată întreaga sumă pe care a dat-o un cămătar cu titlu de camătă, cum era și normal să fie”.

Totodată, el a criticat opoziția unor parlamentari:

„În sală avem 21 de cămătari. Să le fie rușine”.

