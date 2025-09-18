Prima pagină » Știri externe » Român bătut și împușcat într-un mall din Wroclaw de un polonez. Motivul neobișnuit al agresiunii

Român bătut și împușcat într-un mall din Wroclaw de un polonez. Motivul neobișnuit al agresiunii

18 sept. 2025, 11:39, Știri externe
Român bătut și împușcat într-un mall din Wroclaw de un polonez. Motivul neobișnuit al agresiunii
Un polonez este pus sub acuzare la Wroclaw, fiind acuzat că a împușcat și bătut un român într-un mall din oraș. Incidentul s-a petrecut în luna martie, pe numele polonezului fiind emis un act de acuzare.

Polonezul agresor urmează să fie audiat la 24 septembrie, potrivit ediției locale de Wroclaw a Gazetei Wyborcza, citată de Digi24.ro.

Polonezul l-a confundat pe român cu un ucrainean

Polonezul Michał F. a scos o pușcă cu aer comprimat și, strigând că îi urăște pe ucraineni, a început să tragă în român, lovindu-l direct în ochi. Împușcăturile au avut loc la centrul comercial Wroclavia din orașul Wrocław, la 15 martie 2025.  Michał F. va fi acuzat de vătămare corporală gravă asupra bărbatului atacat, riscând până la 20 de ani de închisoare. Românul a fost rănit în timpul împușcăturilor. De la acel incident, bărbatul se află sub îngrijire medicală constantă.

Conform concluziilor Procuraturii, polonezul de 32 de ani a scos un pistol când l-a văzut pe român și a tras mai multe focuri în direcția lui, țintind spre capul său. L-a lovit de două ori, victima fiind împușcată în globul ocular. Al doilea glonț l-a lovit în frunte. Atacatorul avea asupra sa un pistol cu aer comprimat Glock 17 V, calibru 43, armă pentru care nu este necesară licență. Astfel de pistoale sunt vândute pentru a fi utilizate cu alice și gloanțe de cauciuc.

Agresorul a început să strige că urăște ucrainenii

Când Michał a terminat de tras, a sărit pe bărbat și a început să-l bată și să-l lovească cu picioarele. A strigat că el urăște ucrainenii și că bărbatul atacat nu ar trebui să locuiască în Polonia, ci ar trebui să se întoarcă în Ucraina. „Inculpatul credea că victima era ucrainean”, explică Karolina Stocka-Mycek, purtătoarea de cuvânt a Parchetului Districtual din Wrocław. Michał F. a fost arestat la scurt timp după incident. El se află în custodie și în prezent. Inculpatul nu are antecedente penale, fiind un instructor de fitness șomer. În timpul interogatoriului, a declarat că își câștigă existența vânzând diverse articole pe internet. Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului, agresorul nu aparține vreunei organizații radicale anti-ucrainene. „Nimic de acest gen nu a fost stabilit în timpul anchetei”, a răspuns oficialul.

În timpul anchetei, Michał F. a susținut că incidentul „nu a avut caracter rasist”. Actul de acuzare a fost trimis la Tribunalul Regional din Wrocław, prima audiere fiind programată pentru 24 septembrie.

