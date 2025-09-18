O SPORTIVĂ, implicată în accident, alături de Toto Dumitrescu. Tânăra a încălcat o regulă ce putea să-i fie fatală

În accidentul cauzat de Toto Dumitrescu duminică a fost implicată și tenismena Ilinca Dalina Amariei, (23 de ani, 348 WTA), care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro. Aceasta se afla la volanul mașinii care trebuia să-i acorde prioritate fiului fostului fotbalist.

Toto Dumitrescu este, în prezent, arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de părăsire a locului accidentului. Acesta a fost, de asemenea, depistat pozitiv la cocaină, în urma unui drugtest.

Accidentul a avut loc în Sectorul 1, la intersecția dintre Bulevardul Primăverii și Bulevardul Kiselef. Potrivit informațiilor oficiale, Toto Dumitrescu se deplasa cu viteză excesivă și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, care trebuia să-i acorde prioritate.

La volanul mașinii s-ar fi aflat Ilinca Dalina Amariei (23 de ani, 348 WTA), jucătoare de tenis care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro. Tânăra ar fi suferit răni ușoare în zona picioarelor și a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale după accident.

Toto Dumitrescu a consumat cocaină

Toto Dumitrescu a fost găsit de Poliție abia la 48 de ore după accident, perioadă în care s-a ascuns în locuința unui prieten. A fost reținut pentru 24 de ore, fiind depistat și pozitiv la cocaină în urma unui drug-test.

„Nu am consumat droguri. Am fugit pentru că m-am speriat. A fost greșeala ei!”, declarase înainte Toto Dumitrescu, potrivit observatornews.ro.

Acesta a fost condus la INML pentru investigații suplimentare, care au confirmat că Dumitrescu Jr. a consumat cocaină.

Toto Dumitrescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Miercuri 17 septembrie, Toto Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și riscă între 2 și 7 de închisoare pentru părăsirea locului accidentului. Acesta mai are o condamnare la activ din 2021, 8 luni cu suspendare, pentru conducere sub influența drogurilor.

„Judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia”.

