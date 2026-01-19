Bărbatul din Oradea care și-a înjunghiat mama a fost arestat preventiv. Câți ani de închisoare riscă agresorul

Denis Marcel Bercea, bărbatul din Oradea care și-a atacat sâmbătă mama cu un cuțit, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Duminică, Tribunalul Bihor a emis un mandat pe numele său, la propunerea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, care îl cercetează pentru violență în familie sub forma tentativei de omor, în urma comiterii agresiunii fizice asupra mamei sale. Medicii au informat că loviturile aplicate femeii în vârstă de 44 de ani i-au pus viața în pericol, informează Bihoreanul.

Femeie de 44 de ani din Oradea a ajuns în stare extrem de gravă la spital, în urma atacului cu cuțitul provocat de fiul său în vârstă de 23 de ani, sâmbătă dimineața, în jurul orei 7, chiar în fața locuinței de pe strada Apateului. În urma incidentului nefericit, femeia a suferit mai multe plăgi în zona feței și a gâtului.

Denis Marcel Bercea a fost arestat preventiv

Bărbatul, pe nume Denis Marcel Bercea, a fost imediat reținut de polițiști, iar victima a fost transportată de urgență la spital de un echipaj SMURD, unde a intrat direct în sala de operație.

„Prezenta o plagă la nivelul gâtului, cu interesare vasculară. A intrat imediat în blocul operator”, a declarat șeful UPU SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, pentru sursa citată.

Fiul victimei a fost reţinut în aceeaşi zi, pentru 24 ore, după care a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor în contextul violenței în familie, ancheta fiind coordonată de Parchet.

„În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, fiul i-a aplicat mamei sale lovituri cu un cuțit în zona feței și a gâtului”, a transmis purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, procurorul Cristian Ardelean.

Bărbatul riscă o pedeapsă de până la 12 ani și 6 luni de închisoare. Tentativa de omor, potrivit Codului Penal, se pedepsește cu detenție de la 5 la 10 ani, însă atunci când fapta este comisă asupra unui membru de familie, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o pătrime, ajungând de la 6 ani și 3 luni până la 12 ani și 6 luni de închisoare.

AUTORUL RECOMANDĂ