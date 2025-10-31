Un nou drog mortal a ajuns pe străzile din Oradea. Poliția a capturat un traficant, după ce i-a dat o țigară cu "Pinaca" unui minor

Poliția Bihor a arestat preventiv un bărbat din Oradea pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe psihoactive. Acesta ar fi vândut diferite canabinoide sintetice, din care i-ar fi oferit inclusiv unui minor, care i-a făcut curățenie.

Ancheta desfășurată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea a scos la iveală că activitatea infracțională a inculpatului, Kerezsi Jozsef, s-a desfășurat în perioada decembrie 2024 – octombrie 2025, transmite Bihoreanul.ro.

Presupusul traficant ar fi comercializat droguri de mare risc și substanțe psihoactive, mai exact diferite tipuri de cabiniod sintetic.

„Pe baza probelor administrate s-a stabilit că, în perioada decembrie 2024 – octombrie 2025, bărbatul ar fi procurat, deținut, manipulat și comercializat, în municipiul Oradea, diferite cantități de drog de mare risc și substanțe psihoactive (MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA și 4-BMC), cu sume cuprinse între 20 și 150 de lei. De asemenea, acesta ar fi oferit unui minor, în schimbul prestării unor servicii de curățenie, țigarete ce ar fi conținut MDMB-4en-PINACA, drog de mare risc”, au transmis anchetatorii.

Bărbatul a fost reținut pe 29 octombrie de procurorii DIICOT, iar în ziua următoare, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bihor a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Consumul de „Pinaca”, asociat cu mai multe decese

„Pinaca”, așa cum este denumit în mediile infracționale, este un cabinoid sintetic puternic, care a apărut, în 2004, ca o alternativă legală la cannabis, potrivit Bibliotecii Medicale din SUA.

Cu toate acestea, consumul de Pinaca a fost asociat cu mai multe decese. Centrul European de Monitorizare a raportat patru cazuri de persoane care au murit, după consumul de MDMB-4en-PINACA, incidente care au avut loc între între 2019 și 2020.

Acest drog sintetic este asociat cu simptome clinice serioase cum ar fi convulsii, paranoia, anxietate, halucinații, amnezie, greață și vărsături.

Foto: Poliția Română/ Facebook -Primăria Oradea/ |Envato

