02 nov. 2025, 11:00, Actualitate
Bătaie cu pumni și picioare între fete, de Halloween, la Cluj. Fetele erau amețite bine de alcool
sursa foto: Facebook/ Clujenii

Mai multe tinere și-au împărțit pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. Astfel, în imaginile care au ajuns în spațiul public se vede cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse.

În data de 1 noiembrie, în jur de ora 1:35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj Napoca Secția 6 Poliție au fost sesizați de către o tânără în vârstă de 19 ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de o persoană necunoscută pe strada Piezișă din municipiu.

Bataia de Halloween, sursa foto: Facebook/Clujenii

Bataia de Halloween, sursa foto: Facebook/Clujenii

„Din primele verificări a reieșit , în jurul orei 01.25, între aceasta și o altă tânără, ar fi izbucnit un conflict verbal, pe fondul consumului de alcool care ulterior a degenerat. În urma altercației, una dintre tinere ar fi fost agresată cu pumnul în zona feței, iar cealaltă ar fi suferit escoriații la nivelul unei urechi. Tânăra care a făcut sesizarea nu dorește depună plângere prealabilă și nici emiterea unui ordin de protecție”, a precizat, într-un comunicat, IPJ Cluj.

Conform imaginilor distribuite pe rețelele sociale, victima a fost lovită și de alte fete. În prezent, se fac cercetări pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe:

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerea măsurilor legale”.

