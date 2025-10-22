„Bijuteria” de jucător din lotul FCSB pe care antrenorii o ignoră. „E un talent extraordinar”

Considerat unul dintre cei mai percutanți jucători români ai anilor ’90, Marian Savu a vorbit la emisiunea „Poveștile Sport.ro” despre ce se întâmplă cu FCSB în acest sezon. Printre altele, el a analizat și situația unuia dintre cei mai talentați fotbaliști din lotul „roș-albaștrilor”, „o bijueterie de jucător”.

Este vorba de Octavian Popescu, iar Marian Savu se arată dezamăgit că FCSB nu îi oferă șansa de a progresa.

Savu: „Rămâne un semn de întrebare”

„De la FCSB îmi place Octavian Popescu. Rămâne un semn de întrebare. Nu știu de ce copilul ăsta a regresat. Ceva se întâmplă cu el. Pentru mine e un talent extraordinar. Nu înțeleg de ce FCSB are un o asemenea «bijuterie» de jucător și nu îl forțează ca să-l poată duce la un alt nivel, să-l vândă și să ia bani mulți.

Nu știu dacă-s antrenorii sau… Nu-i dă nimeni continuitate. El joacă un meci bine, al doilea, când nu mai joacă bine, îl scoți… Ce e asta!? Îmi place de el, ce calități are. Zi-mi un jucător din Liga 1 care mai are calitățile lui!? Nu mai sunt jucători în Liga 1 care să aibă calitățile lui”, a declarat Marian Savu la emisiunea „Poveștile Sport.ro”.

„George” Popescu a lipsit între iunie 2024 și iulie 2025 din cauza unor probleme medicale, iar revenirea sa în ritm a fost dificilă. Pentru că nu a mai arătat același randament, Gigi Becali l-a scos din echipă, trecându-l pe banca de rezerve.

„Nu știu ce-i cu el, nu știu, ceva se întâmplă. Ceva este, dar nu știm. La 18 ani depindea echipa de el. La 22, nu mai e ce a fost la 18. Se întâmplă ceva. Jocuri de noroc nu joacă. Alcool nu bea. Singurul lucru care mai rămâne e anturajul. E posibil. Că anturajul te ține noaptea, te duce…”, a comentat Gigi Becali despre situația fostului său jucător favorit.

Marian Savu a fost golgheterul Ligii 1 în sezonul 1999-2000, marcând 20 de goluri pentru FC Național.

