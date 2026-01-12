Prima pagină » Actualitate » Bilete de avion mai ieftine cu 90% pentru români, în ianuarie: Cât costă un zbor spre Paris, Londra sau Milano

12 ian. 2026, 23:33, Actualitate
FOTO - caracter ilustrativ: Shutterstock

Mulți români își plănuiesc vacanțele sau deplasările încă din luna ianuarie, iar anul 2026 vine cu vești bune… pe calea aerului. Mai precis, oferte excepționale la biletele de avion.

De altfel, scrie stiridecluj.ro, o analiză recentă privind comportamentul de rezervare a biletelor de avion arată că luna ianuarie rămâne cea mai avantajoasă perioadă pentru achiziția zborurilor, oferind reduceri spectaculoase comparativ cu restul anului.

Datele centralizate indică faptul că biletele cumpărate în luna ianuarie pot fi cu până la 91% mai ieftine față de media tarifelor practicate pe parcursul anului precedent, o diferență care poate influența semnificativ bugetele de călătorie ale românilor.

Diferențe de preț pe rutele populare din Europa

Cele mai mari reduceri sunt vizibile pe rutele externe extrem de căutate, în special către marile capitale europene.

Astfel, zborurile spre orașe precum Paris, Londra, Roma, Milano, Barcelona sau Bruxelles au, în luna ianuarie, scăderi de preț cuprinse între 80% și 91%, în funcție de perioadă, disponibilitate și compania aeriană.

Interiors: Boeing 737,Image: 896386583, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no

FOTO – Caracter ilustrativ

Biletele dus-întors către Paris pot porni de la aproximativ 31 de euro, cele spre Milano de la 26 de euro, iar pentru Roma de la circa 31 de euro.

Londra rămâne accesibilă cu tarife începând de la 33-34 de euro, în timp ce Bruxelles poate fi atins cu bilete de 25-27 de euro.

Reduceri consistente și pe piața din România

Și pe rutele interne se observă scăderi semnificative de preț. De exemplu, tarifele pe ruta București – Cluj-Napoca, una dintre cele mai frecvent operate din România, pot fi în ianuarie cu până la 61% mai mici față de media anului anterior.

Potrivit specialiștilor, aceste diferențe provin dintr-o suprapunere de factori specifici începutului de an, când companiile aeriene lansează volume mari de locuri pentru sezoanele viitoare, în timp ce tarifele de tip early booking sunt folosite pentru a stimula rezervările timpurii.

Mai mult,după perioada sărbătorilor, mulți români își fac planuri concrete pentru anul în curs, fie că este vorba despre vacanțe, city break-uri sau călătorii pentru a-și revedea familia și prietenii.

Conform analizelor europene, rezervarea unei călătorii la început de an nu este doar o decizie financiară inteligentă, ci și una psihologică pentru că stabilirea unor planuri clare oferă motivație, energie și un sentiment de control asupra anului care urmează.

