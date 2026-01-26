Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”

În urma decesului unui al doilea cetățean la Minneapolis, împușcat mortal de agenții federali, foștii președinți Bill Clinton și Barack Obama i-au îndemnat pe americani să se mobilizeze.

Ei fac apel la apărarea valorilor pe care Statele Unite le promovează, notează AFP.

Donald Trump impută toată situația ivită „haosului” creat de democrați.

Manifestații împotriva ICE

Alex Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani, care lucra la o unitate de terapie intensivă a unui spital care tratează veteranii de război, a fost împușcat mortal, sâmbătă, în timpul unei manifestații organizate împotriva operațiunilor derulate de Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Moartea sa agravează și mai mult o situație deja extrem de tensionată de la împușcarea lui Renee Good, o americancă ucisă pe 7 ianuarie de un agent ICE, tot la Minneapolis.

„Depinde de noi toți cei care credem în promisiunea democrației americane să ne ridicăm și să ne exprimăm opiniile”, a îndemnat, duminică, 25 ianuarie, fostul președinte democrat Bill Clinton. El a adăugat că „Administrația Trump ne-a mințit” în legătură cu cele două decese.

De asemenea, Barack Obama, și el un fost președinte din partea Partidului Democrat, a lansat un „apel la trezire” către toți americanii, sub pretextul că „valorile fundamentale sunt atacate”, scrie NBC.

Trump îi acuză pe democrați că instigă populația

La rândul său, președintele Donald Trump a dat vina pentru cele două decese pe oficialii democrați din orașele și statele care refuză să se conformeze măsurilor luate împotriva imigrației ilegale.

„Din păcate, doi cetățeni americani și-au pierdut viața din cauza acestui haos provocat de democrați”, a scris președintele Statelor Unite pe platforma Truth Social.

