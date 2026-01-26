Prima pagină » Actualitate » Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”

Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”

26 ian. 2026, 11:19, Actualitate
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis. „Să ne ridicăm”
Bill Clinton și Barack Obama îi cheamă pe americani să se mobilizeze, după evenimentele de la Minneapolis

În urma decesului unui al doilea cetățean la Minneapolis, împușcat mortal de agenții federali, foștii președinți Bill Clinton și Barack Obama i-au îndemnat pe americani să se mobilizeze.

Ei fac apel la apărarea valorilor pe care Statele Unite le promovează, notează AFP.

Donald Trump impută toată situația ivită „haosului” creat de democrați.

Manifestații împotriva ICE

Alex Pretti, un asistent medical în vârstă de 37 de ani, care lucra la o unitate de terapie intensivă a unui spital care tratează veteranii de război, a fost împușcat mortal, sâmbătă, în timpul unei manifestații organizate împotriva operațiunilor derulate de Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Moartea sa agravează și mai mult o situație deja extrem de tensionată de la împușcarea lui Renee Good, o americancă ucisă pe 7 ianuarie de un agent ICE, tot la Minneapolis.

„Depinde de noi toți cei care credem în promisiunea democrației americane să ne ridicăm și să ne exprimăm opiniile”, a îndemnat, duminică, 25 ianuarie, fostul președinte democrat Bill Clinton. El a adăugat că „Administrația Trump ne-a mințit” în legătură cu cele două decese.

De asemenea, Barack Obama, și el un fost președinte din partea Partidului Democrat, a lansat un „apel la trezire” către toți americanii, sub pretextul că „valorile fundamentale sunt atacate”, scrie NBC.

Trump îi acuză pe democrați că instigă populația

La rândul său, președintele Donald Trump a dat vina pentru cele două decese pe oficialii democrați din orașele și statele care refuză să se conformeze măsurilor luate împotriva imigrației ilegale.

„Din păcate, doi cetățeni americani și-au pierdut viața din cauza acestui haos provocat de democrați”, a scris președintele Statelor Unite pe platforma Truth Social.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Proteste în Minneapolis, după ce agenții ICE au mai ucis un american. Martorii contrazic declarațiile Administrației Trump. Hollywoodul se revoltă

Atacul ICE din Minneapolis. Noi imagini surprinse de martori: agenții i-au luat arma lui Pretti înainte să-l împuște de 9 ori

Proteste violente în capitala Albaniei: Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în Guvern. 11 polițiști răniți

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
11:58
Ca în pandemie: furtuna de zăpadă din SUA a închis cele mai multe zboruri de la criza covid încoace. Peste un milion de oameni au rămas fără curent
LIFESTYLE Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
11:45
Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie
EXCLUSIV Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
11:44
Nicolae Ceauşescu, omagiat de nostalgici, de ziua lui. Câți oameni s-au strâns la mormântul din Ghencea. ”Nu a făcut un rău, a făcut răul necesar”
FLASH NEWS Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
11:12
Drone ucrainene ar fi atacat o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia
AUTO Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
10:45
Obligație pentru șoferi. Dotările auto care nu trebuie să lipsească. Amenzile ajung la 4.050 de lei
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Cancan.ro
Ce a făcut Ioniță de la Clejani, cu doar câteva minute înainte să se prăbușească. Imaginile care au prevestit 'nenorocirea'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini tulburătoare cu celebra vedetă! Nu o mai recunoaște nimeni. A ajuns piele și os: „Este îngrijorător”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Studiu: Gândirea pozitivă ar putea întări sistemul imunitar
SPORT Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
12:31
Îl „bate” pe Rafael Nadal la superstiții și vrea să se DUELEZE cu Roger Federer
VIDEO Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
12:09
Ion Cristoiu: Prin sinistrul milițian Cătălin Predoiu, NevolNicu de la Cotroceni se răzbună pe cei care l-au huiduit de Ziua Unirii
SPORT Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
11:58
Darius Dorin, campion național la tenis U16. La turneu au asistat nume uriașe, ca Ion Țiriac și Ilie Năstase
SPORT Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
11:34
Va fi DEMIS Elias Charalambous de la FCSB? Ce spune și ce variante are Gigi Becali
NEWS ALERT Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
11:10
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
FLASH NEWS Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”
11:07
Venezuela a eliberat peste 100 de deținuți politici. Delcy Rodriguez respinge presiunile americane: „Destul cu ordinele venite de la Washington”

Cele mai noi

Trimite acest link pe