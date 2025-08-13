Schimbare controversată la BURSELE școlare pentru anul 2025-2026. Cine mai primește bursă și cine rămâne pe dinafară

Ministerul Educației a pus în consultare publică metodologia-cadru pentru bursele școlare din anul 2025-2026. Printre modificările importante se numără următoarele: bursele de merit vor fi acordate pentru maximum 15% dintre elevii unei clase, iar bursele sociale pentru copiii din familii monoparentale dispar.

Conforma proiectului de Hotărâre de Guvern, bursele de merit vor fi oferite doar elevilor cu medii generale pe anul școlar anterior mai mari sau egale cu 9.00, însă numărul beneficiarilor nu va depăși 15% din totalul clasei.

În ceea ce privește bursele sociale, elevii din familii monoparentale nu vor mai fi automat eligibili. Aceștia vor putea primi bursă socială doar dacă se încadrează la criteriile burselor sociale condiționate de venit.

Elevii din învățământul preuniversitar de stat, cursuri cu frecvență de zi, vor putea beneficia în anul școlar 2025-2026 de trei tipuri de burse: burse de merit (450 lei/ lună), burse sociale (300 lei/lună) și burse tehnologice (300 lei/lună).

Pentru departajarea elevilor cu aceeași medie în vederea acordării bursei de merit, se vor utiliza criterii specifice elaborate de Comisia de management al burselor. În ceea ce privește calcularea numărului de beneficiari, corespunzător procentului de 15% din efectivul de elevi din fiecare clasă, se face prin rotunjire la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut.