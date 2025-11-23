Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte

Compania de securitate cibernetică Bitdefender vrea să concedieze 7% din angajați, ceea ce ar însemna peste 150 de persoane. Patronii firmei, Florin și Măriuca Talpeș, au fost cei mai mari sponsori ai lui Nicușor Dan în campania electorală. Cei doi au oferit un împrumut în valoare de 800.000 lei, suma maximă de finanțare a unei persoane fizice, în campania prezidențială din 2025. Mai mult, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2024, cei doi au donat suma de 660.000 de lei pentru Nicușor Dan. În total, împrumuturi și donații, finanțările fraților Talpeș au fost de 1,46 milioane lei.

Bitdefender, companie de top în domeniul cyber

În 2024, Bitdefender a consemnat afaceri de 1,67 miliarde de lei, în urcare cu 62,6% față de 2023. Compania a raportat în 2024 un profit net de 239,6 milioane de lei, de la o pierdere de 122,7 milioane de lei în anul precedent.

Potrivit companiei, disponibilizările sunt determinate de „anumite reprioritizări de proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung“.

„Cele mai multe modificări au avut loc în cadrul diviziei Business Solutions Group (BSG) în America de Nord și România. Toți angajații în cauză beneficiază de pachete compensatorii, asistență pentru tranziția profesională și acces la oportunități interne. Fiecare poziție a fost analizată în funcție de prioritățile de business și alinierea tehnologică la următoarele etape de dezvoltare“, a transmis compania pentru Profit.ro.

Numărul mediu de angajați al companiei înregistrate în România crescut anul trecut cu 7,3%, de la 1.538 la 1.650, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

Florin și Măriuca Talpeș, principalii donatori din campania lui Nicușor Dan

Familia Măriuca și Florin Talpeș au fost principalii sponsori ai președintelui Nicușor Dan, conform cifrelor furnizate chiar de șeful statului. Președintele a început cronologic cu donațiile din campania pentru alegerile locale din 2024, acolo unde a primit 660.000 de lei de la Măriuca și Florin Talpeș și 250.000 de lei de la omul de afaceri Bogdan Micu.

În precampania pentru alegerile prezidențiale, președintele României a primit donații de 9.500.000 de lei și a cheltuit 7.000.000, conform datelor oferite de acesta. Principalii finanțatori ai campaniei au fost directorii Bitdefender, Măriuca și Florin Talpeș și directorul Altex, Dan Ostahie, ei contribuind cu câte 800.000 de lei, suma maximă de finanțare a unei persoane fizice.

