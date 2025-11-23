Prima pagină » Știri politice » CSAT aprobă luni Strategia Națională de Apărare și propunerea SAFE. Nicușor Dan: „Trebuie să aprobăm niște planuri de apărare”

23 nov. 2025, 14:17, Știri politice
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni la ora 12, pentru a aproba Strategia Națională de Apărare a Țării, dar și lista cu contractele din programul SAFE. Președintele României, Nicușor Dan, a precizat vineri că „sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”.

Strategia Națională de Apărare a Țării

Nicușor Dan a prezentat – miercuri, 12 noiembrie 2025, în cadrul unei conferințe de presă – Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 – „Independență și solidaritate  – viziunea României pentru o lume în schimbare”.

Documentul prezentat de Nicușor Dan are 6 capitole:

  • Principiile strategiei naționale de apărare;
  • Evaluarea contextului global de securitate;
  • Amenințări și riscuri la adresa statului și cetățeanului român. Vulnerabilități și oportunități.
  • Interese și obiective naționale de apărare și securitate;
  • Direcții de acțiune pentru asigurarea securității naționale și apărării României și a cetățeanului român;
  • Considerații finale.

Marea vulnerabilitate a Românei rămâne corupția. Chiar președintele Nicușor Dan a lansat în spațiul public o nouă „temă”, respectiv implicarea Serviciului Român de Informații (SRI) în lupta împotriva corupției, și a precizat că „fenomenul” ar trebui „atacat frontal”. (mai multe detalii AICI)

Nicușor Dan este convins că „acest flagel care afectează societatea trebuie să devină o preocupare a Serviciului Român de Informații, prin mecanisme pe deplin constituționale, foarte bine definite din punct de vedere juridic” (alte informații AICI).

În Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, fenomenul corupției și implicarea serviciilor de informații apare la punctul 100.

„100. Limitarea drastică a corupției prin:

  • abordare integrată a fenomenului, prin eforturile conjugate ale tuturor instituțiilor responsabile și prin utilizarea eficientă a datelor disponibile;
  • implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor care documentează posibile fapte de corupție, fără interferența acestora în cercetarea penală și în procesul de justiție;
  • corectarea mecanismelor legislative și administrative care întârzie realizarea actului de justiție în ceea ce privește corupția, cu respectarea separației puterilor în stat și a normelor constituționale”, se arată în documentul consultat de Gândul.

Programul SAFE

Premierul Bolojan a anunțat vineri că guvernul a finalizat procedurile și va depune aplicația de finanțare în cadrul programul SAFE, în valoare de 16,6 miliarde de euro. Din această sumă, 4,2 miliarde sunt finanțări ce vor fi alocate pe componenta de infrastructură, iar 12 miliarde sunt dotări pentru armată, MAI și celelalte forțe de apărare națională.

Pe Transporturi, cea mai importantă alocare, 90% se referă la capetele de autostradă dinspre Moldova rămase fără finanțare. Este vorba despre Pașcani, pe lângă Iași, Ungheni cu Republica Moldova, și Pașcani, pe lângă Suceava până la Siret. Lucrările dintre București și Pașcani vor fi continuate în anii următori, încât în 2029-2030 și aceste tronsoane să fie finalizate, iar nordul României să fie conectat de sud. Această aplicație de finanțare va fi pe agenda CSAT. Licitațiile vor avea finanțare asigurată, iar pentru cele unde nu s-a finalizat licitația, vor fi finalizate normal în perioada următoare”, a declarat Bolojan.

Conform premierului, una dintre ținte este ca 50% din ce se livrează să fie produs în România, pentru a stimula industria de armament și cea privată din România. ”Ne ajută la scăderea deficitului, la controlul bugetar, având în vedere că creditul este contractat la dobânzi la jumătate față de cele din prezent, având rambursare 40 de ani”, a adăugat șeful guvernului.

