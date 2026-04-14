Prima pagină » Știri externe » Trump anunță când și unde se vor relua negocierile cu Iranul. „S-ar putea întâmpla ceva“, susține președintele SUA

Trump anunță când și unde se vor relua negocierile cu Iranul. „S-ar putea întâmpla ceva“, susține președintele SUA

Trump anunță când și unde se vor relua negocierile cu Iranul. „S-ar putea întâmpla ceva“, susține președintele SUA
Într-un interviu acordat, marți, ziarului New York Post, președintele american Donald Trump a declarat că negocierile cu Iranul ar putea fi reluate, în Pakistan, în următoarele două zile.

„Ar trebui să rămâneți acolo, pe bune, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile, iar noi suntem mai înclinați să mergem acolo”, a declarat Trump.

Președintele sua a mai menționat că șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, face o „treabă excelentă” în cadrul negocierilor.

Trump se referea la mareșalul pakistanez Asim Munir, cu care a stabilit o legătură anul trecut, în timp ce Pakistanul se afla în plin război cu India, conflict care s-a încheiat după doar patru zile, grație unui acord de pace la care SUA au contribuit ca mediator.

„Este fantastic (mareșalul Munir n.r.), și de aceea este mai probabil să ne întoarcem acolo”, a spus el.

„De ce ar trebui să mergem într-o țară care nu are nicio legătură cu asta?”

 

