Bolojan, poreclit „Premierul Taie-Tot” de un lider PSD: „Guvernul recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării”

După ce premierul Ilie Bolojan le-a sugerat primarilor să apeleze la credite bancare pentru a își putea continua proiectele de investiții, Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași, a transmis joi un mesaj în care îl numește pe Ilie Bolojan „Premierul Taie-Tot”.

„Este o insultă la adresa tuturor celor care așteaptă drumuri asfaltate, rețele de apă și canalizare sau modernizarea școlilor. Guvernul condus de premierul «Taie-Tot» recunoaște că nu își respectă promisiunile și pasează nota de plată către primării, adică direct către buzunarele cetățenilor care deja resimt creșterile de prețuri, accize, taxe și impozite”, a declarat deputatul Bogdan Cojocaru.

„Cei mai înverșunați sunt chiar primarii liberali”

Acesta a mai adăugat că PSD va folosi toate pârghiile parlamentare și administrative pentru ca proiectele deja începute să primească finanțare. De asemenea, le reproșează colegilor liberali din județ lipsa de implicare.

„Nu vom accepta ca dezvoltarea județului Iași să fie blocată din cauza incompetenței și nepăsării Guvernului PNL. În loc să lupte pentru comunitățile pe care le reprezintă, Alexandru Muraru și Costel Alexe preferă să înghită în sec și să se alinieze orbește deciziilor luate în birourile de la București. E o trădare clară a intereselor locale.

Primarii, indiferent de culoare politică, au nevoie de susținere acum, nu de politicieni decorativi care se trezesc doar în campania electorală. Am numeroase discuții cu toți primarii din județ. Dar cei mai înverșunați sunt chiar primarii liberali care se simt abandonați de premierul «Taie-Tot» și de partidul care ar trebui să îi susțină”, a adăugat Bogdan Cojocaru.

