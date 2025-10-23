Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma pensiilor magistraților va fi reluată imediat după ce Curtea Constituțională își va motiva decizia de respingere. Șeful Executivului a precizat că hotărârea CCR a vizat un aspect de procedură, nu fondul legii.

„Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată imediat procedura, respectat acel termen, în așa fel încât să fim în situația în care facem o lege”

Premierul a explicat că instanța a constatat doar faptul că Guvernul nu a așteptat 30 de zile pentru avizul constituțional al CSM, dar acesta nu influențează constituționalitatea unei legi.

„În ceea ce privește aspectul de formă, pentru care, din cât înțeleg din presă, cinci din nouă judecători u considerat că Guvernul nu a respectat, să spunem, procedura prealabilă. În practica de până acum, niciodată Curtea Constituțională nu a avut o decizie în care să impună un anumit termen la care CSM-ul ar trebui să, adică Guvernul care cere avizul, ar trebui să aștepte până CSM-ul dă sau nu un aviz. Subliniez că este un aviz consultativ. Indiferent cum le dă, asta nu înseamnă că acea propunere este neconstituțională, ci pur și simplu e o procedură de consultare”, a spus premierul Bolojan.

