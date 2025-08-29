Bolojan taie PENSIILE magistraților. Guvernul impune plafon de 70% din valoarea ultimului salariu

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pensia magistraților nu va mai putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu.

Bolojan a enumerat trei probleme majore referitoare la pensiile magistraților.

„Pensiile magistraților rezolvă două din cele trei probleme care țin de partea de eficiență și echitate a acestui domeniu. Nu putem evita acumulările negative din acești ani”, a declarat Bolojan, după ședința de Guvern.

„Prima este pensionarea la o vârstă a unei maturități profesionale, care nu mai poate continua. Acest proiect prelungește vârsta de pensionare la vârsta standard și acordă o perioadă tranzitorie. Cel de-al doilea aspect rezolvat este valoarea pensiei în magistratură. Valoarea este egală cu ultimul salariu în plată. Azi, valoarea unei pensii medii este între 4.800 -5.000 euro, o pensie care este de multe ori mai mare față de pensia medie”, a precizat el.

Bolojan a explicat că în formula propusă de lege, pensia în magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce oricum rămâne cea mai mare pensie dintre categoriile profesionale din România, dar este una „mult mai echitabilă și mai apropiată de realitate”.

„Cea de-a treia componentă, care trebuie clarificată cât mai curând este un sistem de salarizare clar”, a mai spus premierul.

