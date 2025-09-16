Buzunarul tot mai gol și frigiderul tot mai plin. Românii sunt pe primele locuri în Europa la capitolul OBEZITATE

Nivelurile de obezitate cresc alarmant în România, în timp ce guvernul Bolojan aplică măsuri dure de austeritate. Prețurile alimentelor de bază se majorează, TVA-ul a urcat, iar din octombrie dispare și plafonarea adaosului comercial. Deși sunt printre cei mai săraci din Europa, românii cheltuie cea mai mare parte din venituri pe mâncare.

Un raport european arată că România se află în topul țărilor cu cei mai mulți oameni supraponderali: 76% dintre bărbați și 58% dintre femei sunt în această categorie. Situația se agravează într-un context economic dificil, în care puterea de cumpărare scade, dar consumul de alimente rămâne foarte ridicat.

De la 1 august 2025, TVA-ul la alimente și produse a crescut la 11%, accizele la carburanți, alcool și tutun au fost și ele majorate, iar inflația a ajuns la aproape 10%. În plus, Guvernul a decis ca de la 1 octombrie să nu mai prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, ceea ce înseamnă că pâinea, laptele, carnea, ouăle sau legumele vor deveni și mai scumpe.

Deși buzunarul românilor este tot mai gol, 89% din cheltuieli merg pe mâncare, arată un studiu recent. Un alt raport confirmă că aproape un sfert din venitul unei gospodării este alocat doar pe alimente și băuturi nealcoolice, ceea ce plasează România pe primul loc în Europa la acest capitol.

La nivel european, suntem urmați îndeaproape de Polonia, Croația și Slovenia, iar potrivit unui raport al Consiliului European pentru Informații Alimentare, nivelurile de supraponderalitate și obezitate continuă să crească vertiginos, atât în rândul adulților, cât și în rândul copiilor.

La polul opus, țările care stau cel mai bine la capitolul nutriție sunt Franța, Olanda și Danemarca. Cu toate acestea însă, experții au avertizat că niciun stat membru al UE nu va atinge obiectivul de a opri creșterea obezității până la sfârșitul anului.

