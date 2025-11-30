Ca să acopere pierderile uriașe, Romsilva își scoate cabanele pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia și Trip.com

Conducerea Romsilva ia măsuri drastice pentru a acoperi pierderile uriașe înregistrate de cele 143 de cabane și pensiuni pe care le deține în toată țara. Jurnaliștii Profit.ro au aflat că Regia Națională a Pădurilor Romsilva se pregătește să își promoveze uniățile turistice pe platforme ca Booking, Airbnb, Expedia sau Trip.com.

Potrivit sursei citate, proiectul-pilot vizează spațiile de cazare din județele Ialomița, Prahova, Bistrița Năsăud, Neamț, Harghita, Iași, Vâlcea, Bihor și Caraș Severin și presupune inclusiv realizarea unui studiu de piață.

Scopul acestui studiu ar fi „evaluarea potențialul economic, cerințele clienților, condițiile de piață și alți factori relevanți care pot contribui la succesul implementării acestui proiect.“, mai scrie Profit.ro.

Proiectul include și încheierea unor contracte cu agenții și tour operatori pentru pachete sejur, grupuri, precum și stabilirea de contacte cu noi parteneri pentru a putea adăuga programe tematice precum drumeții, birdwatching, pescuit, bike sau wellness.

În plus, vor fi inițiate promoții inteligente: early booking, last minute, last second, sejururi lungi, non-refundable. Reunite sub brandul „Cabanele Romsilva”, fiecare dintre acestea vor avea o identitate unitară, denumire și descriere proprie, menționează sursa citată.

Cu afaceri de 2,98 miliarde de lei și un profit net de 9,81 milioane de lei în 2024, Romsilva se află sub autoritatea Ministerului Mediului și are ca scop gestionarea unitară a fondului forestier proprietate publică.

În luna august a acestui an, Digi24 anunța, într-un material, că cele 143 de cabane și pensiuni pe care Romsilva le deține în toată țara înregistrează, în fiecare an, pierderi de milioane. Conform sursei citate, mumai anul trecut, valoarea acestor pierderi s-a ridicat la peste 5,7 milioane de lei.

Numărul de cabane și pensiuni pe care le deține Romsilva ar putea însă să nu fie exact. Jurnaliștii explicau, vara trecută, că Regia a refuzat să le ofere date clare cu privire la numărul de astfel de unități, despre venituri sau cheltuieli.

Într-o postare de pe contul de Facebook din 2018, Regia Națională a Pădurilor anunța că introduce 27 de cabane turistice în sistemul online disponibil pe www.cazare.online.

Cele 27 de cabane turistice se aflau în județele Buzău, Caraș – Severin, Harghita, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Suceava și Vâlcea, find administrate de direcțiile silvice respective.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Te pregătești pentru Crăciun? Cât plătești pentru un brad scos la vânzare de Romsilva, în decembrie 2025

Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare

Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului